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Petrol fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü! Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik var mı? (14 Mayıs 2024 Salı günü güncel benzin motorin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.05.2024 11:01
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Araç sahipleri brent petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 83,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu. (14 Mayıs 2024 Salı Günü güncel benzin ve motorin fiyatları)

Petrol fiyatlarında ibre yeniden yukarı yönlü! Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik var mı? (14 Mayıs 2024 Salı günü güncel benzin motorin fiyatları)

Petrol fiyatları, büyük petrol tüketicilerine yönelik güçlü talep beklentisi, üretici ülkelerin gönüllü üretim kesintileri ve arza yönelik aksama olacağı endişesiyle yükseldi. Milyonlarca sürücü petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorinde artış olup olmadığını merak ediyor. Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin, bu hafta 1 trilyon yuan tutarında teşvikli tahvil ihracına başlamayı planladığını bildirdi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvillerin yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılacağı ve altyapı dahil kilit sektörlere dağıtılacağı ifade edildi.

FİYATLAR YUKARI YÖNLÜ DESTEKLENİYOR

Ülkede ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya yönelik bu adım fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Piyasa oyuncuları, bugün dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, enflasyon beklentilerindeki artışın ve Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 1 Haziran'da bir araya gelecek. Planlanan OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda grubun gönüllü ham petrol arzı kesintilerine devam etmesi bekleniyor.

OPEC PETROL PİYASASI RAPORUNU TAKİP EDECEK

Piyasa oyuncuları ayrıca gün içinde açıklanacak OPEC petrol piyasası raporunu takip edecek. Raporda, bu yıl ve gelecek yıla yönelik talep ve arz verilerinin petrol fiyatları üzerinde etkisinin yer alması bekleniyor.

Ayrıca Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,09 ile 85,66 dolar aralığının direnç, 82,52 ile 81,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.67 TL
Motorin litre fiyatı: 40.20 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL

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İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.58 TL
Motorin litre fiyatı: 40.13 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 41.14 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.39 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL

AKARYAKITTA YENİ DÖNEM YARIN BAŞLIYOR

EPDK’dan araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir karar geldi. Yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Akaryakıt'ta tek fiyat 15 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek.

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