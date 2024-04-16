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Petrol fiyatlarında 'Orta Doğu' endişesi: Yükselmeye devam ediyor

16.04.2024 11:23
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Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ederken brent petrolün varil fiyatları da etkilendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,38 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında 'Orta Doğu' endişesi: Yükselmeye devam ediyor

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'den gelen güçlü ekonomik büyüme verisi ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik etkili oldu. Dün 90,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 90,38 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

ÇİN BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul piyasasında devam eden düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen yüzde 5,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Dünyada petrol tüketiminin en yüksek olduğu ikinci ülkede, ekonomik hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ORTA DOĞU ENDİŞESİ

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da çatışmaların başka alanlara yayılacağı ve petrol arzını sekteye uğratacağı endişesi de fiyatları yükseltiyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. 13 Nisan'da ise İran İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İsrail'in, İran'ın hafta sonu düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısına karşılık vereceği beklentisi Orta Doğu'da gerginliği artırdı.

Dün erken saatlerde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in İran saldırısına karşılık vereceğini açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 91,13 ile 91,85 dolar aralığının direnç, 89,22 ile 88,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail Brent petrol Orta Doğu varil
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