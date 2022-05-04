Petrol fiyatlarında ‘stok’ yükselişi! Benzin ve motorin…

Dün 108,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 106,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 103,62 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) açıkladığı verilere göre, ABD'de ham petrol arzı geçen hafta 3,4 milyon varil düştü. Beklenti petrol arzının 1,1 milyon varil gerilemesiydi. Talepte beklenenden fazla yükseliş olması petrol fiyatlarını yükseltti.

Avrupa Birliği'nin dün Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar planladığını açıklaması da petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in AB'nin Rusya'ya karşı yaptırım planlarına ilişkin detayları bugün açıklaması bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı ham petrol arzı verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 106,45 ile 106,66 dolar aralığının direnç, 105,96 ile 105,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petroldeki anlık değişim benzin fiyatları son dakika hareketliliği yaşatıyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor.

İstanbul’da motorin litre fiyatı: 22,00 TL

İstanbul’da benzin litre fiyatı: 20,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 22,10 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 20,43 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 22,11 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 20,45 TL



