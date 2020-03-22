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Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2020 09:38 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintisi konusunda anlaşamaması ve koronavirüsün dünya ekonomisini olumsuz şekilde etkilemesi, petrol fiyatlarına da yansıdı. Petrol fiyatlarındaki indirim sürücülerin yüzünü güldürdü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin litresine 16, motorinin litresine ise 20 kuruş indirim yapıldı. Böylece son 10 günde benzinde toplamda 1 TL 45 kuruş, motorinde ise 1 TL 3 kuruşluk indirim gerçekleşti. Son indirimle birlikte İzmir'de 5.50 TL'den satılan motorin, 5.30 TL'ye indi. Tüketicilerin yüzünü güldüren indirimler, akaryakıt istasyonlarında da etkisini gösterdi.

İzmir'de bir akaryakıt istasyonu Müdürü Furkan Muhtaroğlu, motorin ve benzin arasında daha önce 15 kuruş fiyat farkı olduğunu, indirimlerle birlikte benzin ile mazot arasındaki fiyat farkının kapandığını anlatarak, "Hatta benzin, mazottan 10-15 kuruş daha ucuz şu an. Gelen indirimlerle birlikte iki yakıtta da 1 TL'lik düşüş yaşandı" dedi.

Bir kişinin aracının deposunun daha önce yaklaşık 300 TL'ye dolduğunu, gelen indirimlerin ardından aynı deponun 220- 230 TL'ye dolabildiğini aktaran Furkan Muhtaroğlu, müşterilerin yaklaşık 70-80 TL'ye yakın bir kazanımının olduğunu söyledi. Muhtaroğlu, "Müşteriye bu yönde yansıması son derece güzel. Şu anda ikisi de avantajlı çünkü benzinli araç litrede daha fazla yaktığı için aslında dengeli oldu. Benzin kullanımı çok tercih edilmiyordu. Mazot daha ağırlıklıydı ama şu anda ikisi de eşit. Benzine talep daha fazla şu anda. Eskiye nazaran benzin müşterisi daha çok arttı. Koronavirüsten dolayı müşteriler toplu taşıma aracı kullanmıyor. Aracı olanlar, genelde araçları ile gidecekleri yere gidiyor. Gelecek günlerde yeniden yakıtta fiyat indirimi bekliyoruz" dedi.

SÜRÜCÜLER İNDİRİMDEN MEMNUN KALDI

İndirimlerden memnun olduğunu belirten müşterilerden Ahmet Çolakoğlu, "İndirimlerin bize faydası oldu. Dünyadaki petrol fiyatları 23 dolara düşüyor. Daha da düşmesini bekliyoruz" dedi.

Can İldiri de "Çok sık araç kullanıyorum. Yakıttaki indirim az da olsa depoya yansıdı. Aslında beklenen indirim daha fazlaydı. Ama yine de fark ettiriyor" diye konuştu.

Müşteri Metin Yaman, "Ben işimden dolayı çok fazla araç kullanıyorum. Bu nedenle de yaklaşık 2 veya 3 günde bir aracımın deposunu doldurmak zorunda kalıyorum. Daha önce 300 TL'ye doldurduğumuz bir depoyu, şimdi 250 TL'ye doldurabiliyoruz. Yaklaşık 50 TL gibi bir karımız var. Bu durum bizi de memnun etti. Umarım fiyatlar daha da düşer. İndirimlerden dolayı çok memnunuz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
petrol, sürücü, koronavirüs,

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