Petrol için çok kritik karar: Rusya ‘satmayız’ demişti! 5 Aralık’ta değişecek, piyasanın yüzde 5 altında…

Avrupa Birliğinin (AB) ardından G7 üyesi ülkeler ve Avustralya da Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.

G7 üyesi ülkelerden yapılan açıklamada, AB'nin de bugün benzeri bir adım attığına işaret edilerek, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasına ilişkin fikir birliğine varıldığı belirtildi. Bu karar ile G7 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna savaşında kar kaynaklarının kesilmesi yönündeki taahhütlerini yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, böylece Rusya-Ukrayna savaşının küresel piyasalardaki olumsuz etkisinin de en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu uygulamanın 5 Aralık'ta yürürlüğe gireceği belirtildi.

DÜNYA PİYASASININ YÜZDE 5 ALTINDA

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu. G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını önermişti.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

İKİ AYDA BİR GÜNCELLENECEK

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat iki ayda bir yeniden değerlendirecek. Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.



