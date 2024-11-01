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Petrol Ofisi Grubu dev akaryakıt şirketini devraldı! Türkiye'deki tüm operasyonların yeni sahibi oldu

01.11.2024 15:51
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Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, konu ile ilgili, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" dedi.

Petrol Ofisi Grubu dev akaryakıt şirketini devraldı! Türkiye'deki tüm operasyonların yeni sahibi oldu

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma sürecini tamamladı. İşlem kapanışıyla birlikte bp'nin BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri A.Ş.'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları Petrol Ofisi Grubu'na devredildi.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek ve Türkiye'nin enerji geçişindeki hedeflerine hizmet edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz. Toplam deneyimin iki asra yaklaştığı eşsiz bir ekosisteme erişiyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

REKABET KURUMU ONAYI VERMİŞTİ

bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının Petrol Ofisi Grubu'na satışının hisse alım sözleşmesi 14 Kasım 2023'te imzalanmış, Rekabet Kurumu onayı da 12 Eylül 2024'te verilmişti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol rekabet kurulu
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