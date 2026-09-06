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Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD'nin hamlesi fiyatları etkileyebilir

ABD'nin İran'a ait 3 petrol tankerini hedef alması enerji piyasalarında yeni riskleri gündeme getirdi. Petrolün yanı sıra navlun ve sigorta maliyetlerindeki olası artış Türkiye'de akaryakıt fiyatları için de kritik bir tablo oluşturuyor.

Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD'nin hamlesi fiyatları etkileyebilir
Aleyna Türkmen

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim bu kez enerji taşımacılığını doğrudan etkileyen bir gelişmeyle gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait üç ham petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı. Hafta sonu yaşanan saldırı nedeniyle gelişmenin piyasalardaki etkisi henüz fiyatlara tam olarak yansımadı. Haftayı 96,28 dolardan tamamlayan Brent petrolün yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken, petrolün yanı sıra navlun ve sigorta maliyetlerindeki olası yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri de gündeme taşıdı.

Enerji piyasalarını yakından ilgilendiren operasyonun 5 Eylül'de gerçekleştirildiği bildirildi. CENTCOM, saldırının İran Devrim Muhafızları tarafından bölgede görev yapan bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine balistik füze fırlatılmasının ardından düzenlendiğini belirtti. ABD'ye ait gemilerin saldırılardan kaçındığı ve herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği ifade edildi.
Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD nin hamlesi fiyatları etkileyebilir 1

İRAN'A AİT ÜÇ TANKER HEDEF ALINDI

CENTCOM'un verdiği bilgilere göre İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden Kharg Adası açıklarında bulunan M/T Downy ile Jask yakınlarındaki M/T Stark 1 operasyon sırasında vurularak devre dışı kaldı. Umman Körfezi'nde yüksüz durumda bulunan M/T Kylo'nun (Noxen) ise mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından hedef alındığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Öte yandan Kharg petrol terminalinin saldırıya uğradığı ya da terminalde petrol yükleme faaliyetlerinin durduğu yönünde doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmadığı belirtildi.
Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD nin hamlesi fiyatları etkileyebilir 2

BRENT PETROL HAFTAYI YÜZDE 7,6 ARTIŞLA TAMAMLADI

Tanker saldırılarının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle gelişmenin petrol fiyatlarına doğrudan etkisi henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte petrol fiyatları haftanın son işlem gününde güçlü bir yükseliş kaydetti. Brent petrol, cuma gününü yüzde 7,6 değer kazanarak 96,28 dolardan kapattı. ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) ise yaklaşık yüzde 10 yükselerek 91,48 dolara çıktı.

Yeni haftada piyasaların odağında ise tanker saldırılarının ardından jeopolitik risk priminin daha da yükselip yükselmeyeceği olacak. Petrol fiyatlarının pazartesi günü vereceği ilk tepki, enerji piyasaları açısından önemli bir gösterge olarak izlenecek.
Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD nin hamlesi fiyatları etkileyebilir 3

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ SAYISI GERİLEDİ

Bölgedeki gelişmelerin petrol piyasalarına etkisi açısından Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği de yakından takip ediliyor. Kpler verilerine göre boğazdan geçen emtia gemilerinin sayısı perşembe günü 4'e kadar düştü. Bu rakamın son 10 gündeki ortalamasının ise yaklaşık 15 gemi olduğu kaydedildi.

Bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle gemilerin güzergahlarını değiştirmesi ihtimali bulunuyor. Bunun yanı sıra taşımacılık maliyetlerinde yaşanabilecek artış da petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.
Petrol piyasasında tansiyon yükseldi! ABD nin hamlesi fiyatları etkileyebilir 4

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN KRİTİK GÜN

Türkiye açısından risk yalnızca ham petrolün varil fiyatındaki yükselişle sınırlı değil. Bölgedeki askeri tansiyonun daha da artması durumunda tanker taşımacılığındaki navlun bedellerinin ve savaş riski nedeniyle uygulanan sigorta primlerinin yükselmesi söz konusu olabilir. Böyle bir gelişme, enerji maliyetleri üzerinde ilave baskı oluşturabilir.

Petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş yaşanması halinde başta akaryakıt olmak üzere ulaştırma, havacılık, petrokimya ve lojistik sektörlerinde maliyetlerin artması bekleniyor. Bu nedenle piyasaların yeni haftadaki ilk fiyatlamaları Türkiye açısından da önem taşıyor. Asya piyasalarının pazartesi günü açılmasıyla birlikte Brent petrol ve diğer petrol türlerinin vereceği ilk tepki, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri açısından yakından izlenecek.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.9
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
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İran petrol fiyatları Brent petrol savaş abd akaryakıt fiyatları
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