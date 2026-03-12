FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi?

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş ve Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol tekrar kritik 100 dolar seviyesini aştı. Hürmüz’deki tıkanıklık, gemilere saldırılar, gelen açıklamalarla tansiyon yükseldi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilikle beraber iç piyasada gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi?
Hande Dağ

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken petrol fiyatları yeniden hareketlendi. Hafta başı 119,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, salı günü en düşük 82 doları test etmişti.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi? 1

Yönünü tekrar yukarı çeviren Brent petrol bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı. Dün %2,45 primle 93,60 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde en yüksek 101,60 doları gördü. TSİ 06:10 itibarıyla petrol fiyatında 100 dolara yakın seyirde devam ediyor.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi? 2

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSU

Hürmüz Boğazı'nın günlerdir Orta Doğu’nun ihracat gemilerine kapalı durumda olması ve Boğazdan geçen ve küresel arzın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen petrolün piyasaya gelmemesinin, petroldeki hareketlerin sebebi olarak gösterildiği belirtiliyor.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi? 3

Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı düzenlenmesi ve Umman'daki petrol tesislerinin hedef alınmasıyla gerilim yeniden tırmandı. İranlı askeri yetkililerden gelen petrol fiyatı için '200 dolar' çıkışları ise dikkat çekti.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi? 4

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu arzın kısa vadeli çözüm olacağı ve bu sebeple fiyatlarda kalıcı düşüşü desteklemediği aktarılıyor.

Taraflardan gelen son açıklamalara göre ise ABD Başkanı Donald Trump, operasyonları henüz bitirmediklerini söylerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun, "İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu söyledi.

Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi? 5

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Son olarak benzine 75 kuruş, motorine 1,15 TL indirim haberi gelmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentisi öne çıktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini önerildi400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini önerildi
İnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldıİnternetten ikinci el far almak isterken 240 bin TL dolandırıldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
60.36
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.83
Gazyağı
83.2
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatları akaryakıt fiyatları petrol fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.