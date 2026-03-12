Petrol tekrar 100 doları aştı: Gözler akaryakıt fiyatlarında! Zam gelecek mi?

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken petrol fiyatları yeniden hareketlendi. Hafta başı 119,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, salı günü en düşük 82 doları test etmişti.

Yönünü tekrar yukarı çeviren Brent petrol bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı. Dün %2,45 primle 93,60 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde en yüksek 101,60 doları gördü. TSİ 06:10 itibarıyla petrol fiyatında 100 dolara yakın seyirde devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSU

Hürmüz Boğazı'nın günlerdir Orta Doğu’nun ihracat gemilerine kapalı durumda olması ve Boğazdan geçen ve küresel arzın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen petrolün piyasaya gelmemesinin, petroldeki hareketlerin sebebi olarak gösterildiği belirtiliyor.

Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı düzenlenmesi ve Umman'daki petrol tesislerinin hedef alınmasıyla gerilim yeniden tırmandı. İranlı askeri yetkililerden gelen petrol fiyatı için '200 dolar' çıkışları ise dikkat çekti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu arzın kısa vadeli çözüm olacağı ve bu sebeple fiyatlarda kalıcı düşüşü desteklemediği aktarılıyor.

Taraflardan gelen son açıklamalara göre ise ABD Başkanı Donald Trump, operasyonları henüz bitirmediklerini söylerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile savaşın sona ermesinin tek yolunun, "İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi" olduğunu söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Son olarak benzine 75 kuruş, motorine 1,15 TL indirim haberi gelmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; petroldeki son yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentisi öne çıktı.