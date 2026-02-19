FİNANS

Petrol yükselişe geçti: Akaryakıta zam sinyali geldi! (19 Şubat 2026)

Petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketler nedeniyle akaryakıt tabelasında da değişim beklenmeye başladı. Orta Doğu’da tansiyonun yeniden yükselmesi, ABD’den gelen açıklamalar gibi etkenler petrolün yüzde 4’ün üzerinde yükselmesine neden oldu. Peki 19 Şubat 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz ne kadar?

Rümeysa Ezgi Sivritepe

ABD ve İran arasındaki nükleer müzakereler, bu hafta petrol piyasasının da odak noktasında bulunuyor. Salı günü ABD elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Cenevre’de İran ile nükleer görüşmeler yapmıştı. İran medyasına yansıyan haberlerde, görüşmeler ‘yapıcı’ olarak aktarılmıştı. Petrol fiyatları ise iki ülkenin bir anlaşmaya varabileceği umuduyla düşüş yaşanmıştı.
Dün ise ABD’den bazı açıklamalar gelmişti. Bunun sonucunda ise jeopolitik gerilim yeniden tırmanmıştı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerin bazı açılardan iyi olmasına rağmen Tahran’ın, Trump’ın kırmızı çizgilerini kabul etmeye hazır olmadığını belirtti.

İRAN’A ASKERİ HAREKAT MI BAŞLATILACAK?

ABD’li yayın organı Axios’a konuşan bazı kaynaklar, ABD’nin İran’a karşı yürüteceği muhtemel bir askeri harekatın büyük olacağını, haftalar sürebileceğini, ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu yakalayan baskından ziyade bir savaşa benzeyeceğini söyledi.

HÜRMÜZ’DE TATBİKAT YAPILDI!

Öte yandan İran da bu hafta, küresel petrol arzının 3’te 1’inin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda savaş tatbikatları gerçekleştirdi. Son gelişmeler üzerine piyasalarda, muhtemel bir çatışma riski fiyatlanmaya başlarken, petrol fiyatları da yukarı yöneldi.
Bunların sonucunda ise petrol fiyatları yükselişe geçti. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı %4,4 primle son ayların en yüksek günlük yükselişini gerçekleştirdi. Brent fiyatında sabah saatlerinde 70,60 dolara yakın görünüm devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin ardından araç sahipleri akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Sektör temsilcileri, petrolde 70 dolar seviyesinin kalıcı olması halinde, bunun rafineri marjlarına da yansıyabileceğini aktarıyor.

Peki 19 Şubat 2026 tarihinde güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57,01 TL
Motorin: 57,76 TL
LPG: 29,69 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57,16 TL
Motorin: 57,88 TL
LPG: 30,29 TL
ANKARA

Benzin: 58,08 TL
Motorin: 59,00 TL
LPG: 30,17 TL
İZMİR

Benzin: 58,37 TL
Motorin: 59,28 TL
LPG: 30,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.08
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
