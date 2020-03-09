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Petrolde tarihi düşüş (Petrol fiyatı yüzde 30'dan fazla düştü)

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 08:08 | Son Güncelleme

Üç yıldır petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Rusya, OPEC’in istediği üretim kesintisini yapmadı. Suudi Arabistan'ın bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Bunun üzerine Brent petrol fiyatı bugün yüzde 30'dan fazla düşerek 31.7 dolara çakıldı. Brent petrolün varil fiyatı 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

Petrolde tarihi düşüş (Petrol fiyatı yüzde 30'dan fazla düştü)

Geçen hafta küresel borsalarda görülen satış baskısına petrol savaşı ekleniyor. Son üç yılda petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya ile yürütülen müzakerelerde istediği sonuca ulaşamayan Suudi Arabistan'ın petrolde şok fiyat indirimine gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Cuma günü OPEC toplantısının sonuçsuz kalması nedeniyle ham petrol fiyatları 45 dolar seviyesine gerilemişti. Bu, 2017 yılından beri gelinen en düşük seviyeydi. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30'dan fazla gerileyerek 31.7 doları gördü.

2014'TE DE PETROLDE FİYAT SAVAŞI YAŞANDI

ABD, 2014'te en fazla petrol üreten ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşmişti. ABD'nin kaya gazı üretimine yönelmesi üzerine Suudi Arabistan üretimi artırarak fiyatları 30 doların altına çekmişti. 2016 yılında Rusya da OPEC ülkeleri ile birlikte hareket etme kararı almıştı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2014'te 115 dolar iken 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

Korona virüs endişesi ve talep azalmasıyla düşen petrolün dip yapma ihtimali doğdu Ortadoğu borsalarının dün yüzde 10'lara varan kayıplar yaşamasına yol açtı.

SAUDI ARAMCO İLK KEZ HALKA ARZ FİYATININ ALTINI GÖRDÜ

İlk etkiyi Suudi Arabistan yaşadı. Ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun hisseleri, dün yüzde 9'dan fazla düşerek ilk kez halka arz seviyesi olan 32 Riyal'in altına indi. 31.7 riyalde işlem gördü. Suudi Arabistan'da gösterge Tadawul Hisse Senedi Endeksi yüzde 8.3 değer kaybetti. Bu 2008 finansal krizinden bu yana görülen en büyük günlük kayıp.

Kuveyt Borsası yüzde 10 değer yitirince borsada işlemler durduruldu. Dubai Borsası'nın kaybı yüzde 7.9, Abu Dhabi Borsası'nı kaybı yüzde 5.4, İsrail Borsası'nın kaybı yüzde 4.5. Mısır Borsası'nın kaybı yüzde 4, Bahreyn Borsası'nın kaybı yüzde 3.4, Katar Borsası'nın kaybı yüzde 2.9 ve Umman Borsası'nın kaybı yüzde 2.8 oldu.

(Ajanslar)

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