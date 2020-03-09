Petrolde tarihi düşüş (Petrol fiyatı yüzde 30'dan fazla düştü)

Geçen hafta küresel borsalarda görülen satış baskısına petrol savaşı ekleniyor. Son üç yılda petrol piyasaları konusunda uyum içinde çalışan Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düştü. Cuma günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya ile yürütülen müzakerelerde istediği sonuca ulaşamayan Suudi Arabistan'ın petrolde şok fiyat indirimine gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Cuma günü OPEC toplantısının sonuçsuz kalması nedeniyle ham petrol fiyatları 45 dolar seviyesine gerilemişti. Bu, 2017 yılından beri gelinen en düşük seviyeydi. Bugün ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30'dan fazla gerileyerek 31.7 doları gördü.

2014'TE DE PETROLDE FİYAT SAVAŞI YAŞANDI

ABD, 2014'te en fazla petrol üreten ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşmişti. ABD'nin kaya gazı üretimine yönelmesi üzerine Suudi Arabistan üretimi artırarak fiyatları 30 doların altına çekmişti. 2016 yılında Rusya da OPEC ülkeleri ile birlikte hareket etme kararı almıştı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran 2014'te 115 dolar iken 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.