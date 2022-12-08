FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Benzin ve motorin indirimi için tarih verdi…

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Benzin ve motorin indirimi için tarih verdi…

08.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları üst üste indirimlerle araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları 11 ayın en düşük seviyelerinde hareket ederken “Akaryakıt indirimleri devam edecek mi? Benzine, motorine indirim var mı?” sorusunu Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk değerlendirdi. Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya verdiği yanıtla araç sahiplerini heyecanlandırdı.

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Benzin ve motorin indirimi için tarih verdi…

Petrol fiyatları 11 ayın dibini görmesinin ardından bir aşağı bir yukarı hareketine devam ediyor. Fiyatlar Çin'de salgın önlemlerine yönelik gevşeme kararlarının etkisiyle bugün yukarı yönlü hareket etmeye devam etse de 80 doların altında kaldı. ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni işlem gününde yüzde 1 civarında değer kazandı. Brent petrol 77, ABD ham petrolü ise 72 doların üzerini test etti. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise ABD ham petrolünün yılın tüm kazançlarını sildiği görüldü. Brent petrol de ise yıllık kazanç yüzde 1 civarına geriledi.

2

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken yurt içi piyasada benzin ve motorin fiyatlarında üst üste indirimler yapıldı. Son olarak benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim geldi. Benzin fiyatları Eylül ayı seviyelerine gerilerdi. Bu gelişmenin ardından akaryakıtta indirimlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin Habertürk TV canlı yayınında milyonlarca araç sahibini heyecanlandıran açıklama Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk’ten geldi.

4

PETROLDE 65 DOLAR BEKLENTİSİ

Aktürk petrol ve akaryakıt fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Petrol fiyatları doğrudan arz-talebin dışında piyasadaki durgunluk beklentisiyle de ilintili. 13-14 Aralık’ta Fed’in toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası da toplanacak. Benim 2023 için beklentim petrol fiyatları anlık olarak 65 dolarları bile görecek. Daha aşağı düşmez ama 65 dolar mertebesini stabil sürdürecek. Çünkü gelişmiş ülkelerde hem durgunluk hem de yüksek enflasyon var. Faizler de bu seviyelerde olduğu sürece tüm emtialarda olduğu gibi ham petrol de düşük seyredecek. Ancak birtakım riskler var. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar gibi. İstanbul’un Karadeniz girişindeki petrol tankerleri gibi… Bunlar fiyatları dönemsel olarak yukarı doğru çekecek” ifadelerini kullandı.

3

GAZ KRİZİ NEDENİYLE AKARYAKITTA DÜŞÜŞLER SINIRLI KALIYOR

“Ancak Türkiye akaryakıt fiyatlarında ham petrolün ötesinde başka parametreler var” diyerek sözlerini sürdüren uzman isim, “ABD doları gibi. Ancak ürün fiyatları bizdeki 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği İtalya ve Fransa’daki fiyatlara endeksli. Özellikle ağır olan motor, nafta gibi ürünler mevsimsel ve gaz krizinin etkisiyle biraz petrolden ayrıştı. Avrupa’da gaz krizi nedeniyle ikincil yakıt tüketimi arttı. Sanayide motorin gibi ürünler kullanılmaya başlandı. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen bu ürünlerin fiyatlarının düşmesine direnç gösteriyor. Ama ister ister istemez onlar da düşecek. 2023’te pompa fiyatlarına özellikle seçimlere kadar indirim olmasını bekliyorum. Ancak seçimlerden sonra ÖTV’den dolayı petrol düşse bile pompaya aynı paralellikte yansımayabileceğini düşünüyorum” diye yorumda bulundu.

1

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

  • Benzin fiyatı: 18,14 TL
  • Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

  • Benzin fiyatı: 18,33 TL
  • Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

  • Benzin fiyatı: 18,33 TL
  • Motorin fiyatı: 21,33 TL

AKARYAKIT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı: Yükselten sebepler geride kaldıKavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı: Yükselten sebepler geride kaldı
2023 market poşet fiyatı belli oldu2023 market poşet fiyatı belli oldu
Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim! Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!
Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Asgari ücrette '500 dolar' polemiği! Türk-İş'ten çok sert tepki

Asgari ücrette '500 dolar' polemiği! Türk-İş'ten çok sert tepki

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Her şey bitti derken EYT'lilere yaş sürprizi sonrası heyecan dorukta! 48 ve 50 yaş iddiası... Bakan Bilgin bugüne işaret etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.