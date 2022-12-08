Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Uzman isim canlı yayında açıkladı: Benzin ve motorin indirimi için tarih verdi…

Petrol fiyatları 11 ayın dibini görmesinin ardından bir aşağı bir yukarı hareketine devam ediyor. Fiyatlar Çin'de salgın önlemlerine yönelik gevşeme kararlarının etkisiyle bugün yukarı yönlü hareket etmeye devam etse de 80 doların altında kaldı. ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni işlem gününde yüzde 1 civarında değer kazandı. Brent petrol 77, ABD ham petrolü ise 72 doların üzerini test etti. Yılbaşından bu yana bakıldığında ise ABD ham petrolünün yılın tüm kazançlarını sildiği görüldü. Brent petrol de ise yıllık kazanç yüzde 1 civarına geriledi.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken yurt içi piyasada benzin ve motorin fiyatlarında üst üste indirimler yapıldı. Son olarak benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim geldi. Benzin fiyatları Eylül ayı seviyelerine gerilerdi. Bu gelişmenin ardından akaryakıtta indirimlerin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin Habertürk TV canlı yayınında milyonlarca araç sahibini heyecanlandıran açıklama Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk’ten geldi.

PETROLDE 65 DOLAR BEKLENTİSİ

Aktürk petrol ve akaryakıt fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Petrol fiyatları doğrudan arz-talebin dışında piyasadaki durgunluk beklentisiyle de ilintili. 13-14 Aralık’ta Fed’in toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası da toplanacak. Benim 2023 için beklentim petrol fiyatları anlık olarak 65 dolarları bile görecek. Daha aşağı düşmez ama 65 dolar mertebesini stabil sürdürecek. Çünkü gelişmiş ülkelerde hem durgunluk hem de yüksek enflasyon var. Faizler de bu seviyelerde olduğu sürece tüm emtialarda olduğu gibi ham petrol de düşük seyredecek. Ancak birtakım riskler var. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar gibi. İstanbul’un Karadeniz girişindeki petrol tankerleri gibi… Bunlar fiyatları dönemsel olarak yukarı doğru çekecek” ifadelerini kullandı.

GAZ KRİZİ NEDENİYLE AKARYAKITTA DÜŞÜŞLER SINIRLI KALIYOR

“Ancak Türkiye akaryakıt fiyatlarında ham petrolün ötesinde başka parametreler var” diyerek sözlerini sürdüren uzman isim, “ABD doları gibi. Ancak ürün fiyatları bizdeki 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği İtalya ve Fransa’daki fiyatlara endeksli. Özellikle ağır olan motor, nafta gibi ürünler mevsimsel ve gaz krizinin etkisiyle biraz petrolden ayrıştı. Avrupa’da gaz krizi nedeniyle ikincil yakıt tüketimi arttı. Sanayide motorin gibi ürünler kullanılmaya başlandı. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen bu ürünlerin fiyatlarının düşmesine direnç gösteriyor. Ama ister ister istemez onlar da düşecek. 2023’te pompa fiyatlarına özellikle seçimlere kadar indirim olmasını bekliyorum. Ancak seçimlerden sonra ÖTV’den dolayı petrol düşse bile pompaya aynı paralellikte yansımayabileceğini düşünüyorum” diye yorumda bulundu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL



