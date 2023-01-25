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Petroldeki yükseliş benzin fiyatını rahatsız etti! Bu gece değişti: Zam sonrası iki ayın zirvesi... (25 Ocak 2023 Çarşamba güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları)

25.01.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Petrol ve dolar/TL kurundaki hareket ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Bu gelişmelerle gelen son dakika bilgisine göre benzin litre fiyatı bu gece 1,25 TL zamlandı. Peki, motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 25 Ocak 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve mazot fiyatı…

Petroldeki yükseliş benzin fiyatını rahatsız etti! Bu gece değişti: Zam sonrası iki ayın zirvesi... (25 Ocak 2023 Çarşamba güncel akaryakıt, motorin, benzin fiyatları)

Petrol fiyatlarının 90 dolar sınırına yaklaşarak iki ayın en yüksek seviyesine çıkması ve dolar/TL kurundaki 18,80 üzerindeki hareketler yurt içinde akaryakıt pompa fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu kapsamda zam haberi de gecikmedi. Benzin litre fiyatı geceyarısından itibaren değişti. Peki, bugün motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ

2023’ün ilk ayında iki kez zam yapılan benzinin litre fiyatı 19,50 TL’den 20,41 TL’ye yükseldi. Bu gece yarısı yapılan 1 lira 25 kuruşluk zamla benzin fiyatı litre başına 21,66 TL’ye yükselmiş oldu. En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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MOTORİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu zamlanan motorinin litresi 23,20 TL’ye yükseldi. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği yapılmadı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Çin’de ekonominin yeniden açılması, doların küresel piyasalarda düşüş yaşaması ve petrol üretici ülkelerin (OPEC+) üretimde artış yanlısı olmamaları petrolün bu ay yükselmesini sağladı. Brent fiyatı 89 doların, ham petrol ise 82 doların üzerine yükseldi. Küresel ekonomide resesyon tahminlerinin azalmasının fiyatları desteklemesi bekleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL
Benzin: 21.66 TL
Motorin: 23.14 TL

ANKARA
Benzin: 21.91 TL
Motorin: 23.42 TL

İZMİR
Benzin: 21.86 TL
Motorin: 23.49 TL

BENZİN

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Akaryakıt

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