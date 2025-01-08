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'Pırlanta firmasıyla indirim anlaşması' iddialarına Bakanlıktan yanıt geldi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 14:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Bakanlığın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı” iddialarına yönelik açıklama yaptı.

'Pırlanta firmasıyla indirim anlaşması' iddialarına Bakanlıktan yanıt geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir pırlanta firmasıyla indirim için anlaşma yaptığı yönündeki iddialara yanıt geldi.

"ÖZEL BİR ANLAŞMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Bakanlığımızın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı” iddialarına yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderilmektedir.

Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir.

Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pırlanta
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