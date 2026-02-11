FİNANS

Piyasada madeni 10 TL bulunduğu iddia edilmişti: Yanıt geldi!

Madeni 10 TL sosyal medyada gündem oldu. 10 TL değerinde madeni paranın tedavüle girdiğine dair iddialara ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanıt verdi. Buna göre, söz konusu iddialarında yalan olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
madeni para bozuk para
