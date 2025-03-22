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Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu! Merkez Bankası 3 günde 26 milyar dolarlık satışa imza attı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.03.2025 13:58
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile beraber kurda hareketlilik meydana gelmiş ve Merkez Bankası yükselişi azaltmak için 3 günde 26 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın bu satışı brüt döviz rezervlerinin son 1 yıldaki artışının yüzde 79'u oluyor.

Piyasadaki hareketliliğin bilançosu ağır oldu! Merkez Bankası 3 günde 26 milyar dolarlık satışa imza attı...

Piyasalar 19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile beraber adeta gerilim hattına girdi. Dolar 41 lirayı euro 45 lirayı gördü. Gram altın 4 bin lirayı görerek yatırımcısını şok etkisine soktu, borsa iki kere devre kesti.

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Kurdaki ani değişikliğin ardından kur 38 tekrar 38 lira seviyesine inerken Perşembe ve Cuma günleri dolar\TL 39 lirayı zorladı ancak bu seviyeyi aşamadı.Böylece dolar, TL karşısında bu hareketli haftayı yüzde 3.2'lik yükselişle tamamladı.

3 GÜNDE 26 MİLYAR DOLAR SATTI

Yükselişi durduran etken ise Merkez Bankası'nın aldığı kararlar oldu. Kurda büyük yükselişin yaşanması ile beraber Merkez Bankası ilk günden 12 milyar dolarlık bir müdahalede bulundu.Yapılan hesaplamalara göre perşembe ve cuma günleri de 14 milyar dolarlık bir satışla kurdaki yükseliş engellendi. Böylece 3 gündeki toplam satış 26 milyar doları buldu.

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SON 1 YILDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 79'U

Merkez Bankası'nıın brüt rezervleri 2024 yılının Nisan ayından beri 64 milyar 967 milyon dolara kadar gerilemişti. Geçtiğimiz hafta ise bu rakam 98 milyar 69 milyon dolar oldu. Buna göre, 1 yılda brüt döviz rezervi 33.1 milyar dolar artarken; bu haftaki satışın yaklaşık olarak yüzde 79'unu oluşturuyor.

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Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu perşembe günü beklenmedik bir şekilde toplandı ve gecelik borç verme faiz oranının yüzde 44'ten yüzde 46'Ya yükseltilmesine karar verildi. Alınan kararın ardından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

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"Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır"

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Bunun yanında politika faizinin uygulandığı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre verildiğini duyurdu.

EN SON 2007 YILINDA BUNU YAPMIŞTI

Merkez Bankası Cuma günü yaptığı açıklamada 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edildiğini açıkladı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.
Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası döviz euro satış
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