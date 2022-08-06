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Piyasalar bunu konuşuyor! Rekor seviyeye çıktı! 200 TL ve madeni para...

06.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası verileri, enflasyon ve dolaşımdaki paralarla ilgili çok çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Buna göre dolaşımdaki 200 TL miktarı rekor seviyeye çıktı. Öte yandan TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise piyasada madeni para kıtlığı yaşandığını dile getirdi.

Piyasalar bunu konuşuyor! Rekor seviyeye çıktı! 200 TL ve madeni para...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran ayını gösteren son raporuna göre para arzındaki genişleme devam ediyor. En dar para arzı olan M1, bir yılda yüzde 84,1 oranında arttı. Merkez Bankasının bastığı paralar ve banka dışında yani dolaşımda olan nakdi kapsayan bu orandaki yükselişte dikkat çeken nokta ise 200 TL’lik banknotlar oldu.

1 Ocak 2009’da tedavüle giren 200 TL’nin büyüklüğü o yıl 1,77 milyar TL idi. Bu rakam 2011’de 10 milyar TL’yi, 2014’te ise 20 milyar TL’yi aştı. Enflasyonun ve döviz kurunun yükselişini hızlandırması ile piyasadaki 200 TL sayısı da artmaya başladı. Ağustos 2018’de 200 TL’nin rakamsal büyüklüğü 45 milyar TL’yi aştı.

REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

Pandemiden hemen önce 51 milyar TL büyüklüğünde olan 200 TL'ler, bugün 151,9 milyar TL ile rekor seviyeye çıktı.

1 Ocak 2009’da 8,8 milyon adet basılan 200 TL’lik banknot sayısı Temmuz 2022 itibarıyla 760 milyon adede çıktı. Geçen yıl bu tutar 395 milyon adetti ve son bir yılda banknot sayısında yüzde 90’dan fazla artış yaşandı.

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100 TL’nin büyüklüğü 121,2 milyar TL, 50 TL’nin büyüklüğü ise 23,14 milyar TL oldu.
Temmuz 2022 itibarıyla, tedavüldeki toplam banknotların değeri 307 milyar TL. Bu rakamın yüzde 49,5’i 200 TL’lik ve yüzde 39,5’i 100 TL’lik banknotlardan oluşuyor.

2009'UN 200 LİRASI ŞU ANIN 1250 LİRASI

Merkez Bankası para basmaya devam ederken enflasyon karşısında paranın satın alma gücü kayıp veriyor. 200 TL'nin basıldığı 1 Ocak 2009'dan Temmuz 2022'ye kadarki süreçte enflasyon yüzde 500'den fazla yükseldi ve 2009'da 200 TL'lik bir harcama bugün yaklaşık 1.250 TL'ye tekabül ediyor.

PİYASADA MADENİ PARA KITLIĞI

Bloomberg HT’ye konuk olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise piyasada madeni para bulma sıkıntısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Palandöken, ürün fiyatlarının çoğunlukla küsuratlı olduğunu belirttiği konuşmasında, esnafın çoğunlukla para üstü dönerken madeni paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Palandöken, Merkez Bankası’na yakın yerlerde olan esnafın madeni para temin edebildiğini ancak diğerlerinin bu konuda zorlandığını dile getirdi.

“Bankalarda zaten bozuk para trafiği yok. Piyasada bozuk parada bir sorun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.” diyen Palandöken, piyasaya bol miktarda bozuk para sürülmesinin tüketici ve esnaf açısından rahatlatıcı olacağını vurguladı.


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Türk lirası TCMB
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