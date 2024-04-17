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Piyasalar takip ediyordu: Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 12:38
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Küresel piyasaların takip ettiği Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklandı. Mart ayı yıllık enflasyonu beklentilere paralel olarak yüzde 2.4 belirlendi.

Piyasalar takip ediyordu: Euro Bölgesi enflasyonu açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİ YÖNÜNDE

Piyasa beklentileri, martta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü. AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6’ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.

(AA)

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Enflasyon ab
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