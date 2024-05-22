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Piyasalar yarına odaklandı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklenti anketlerinin hepsi o oranda birleşti! 'Ek TL sterilizasyon araçları' detayı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 14:43
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı yarın belli oluyor. Dolar, altın, borsa yatırımcılarının takip ettiği karar öncesi ekonomistlerin de beklentileri belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit bırakan Merkez Bankası bu ay sürpriz bir karara imza atacak mı? İşte beklentiler...

Piyasalar yarına odaklandı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Beklenti anketlerinin hepsi o oranda birleşti! 'Ek TL sterilizasyon araçları' detayı!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'te politika faizi kararını duyuracak. Altın, dolar, Euro, borsa ve mevduat faizi yatırımcıları yarına odaklanırken beklenti anketleri tek oranda ortaklaştı. Beklenti anketlerinde bu ay da politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağı öngörüldü. Morgan Stanley ise yüzde 50 beklentisine ilave olarak, "Rezerv birikiminin devam edeceği beklentisiyle birlikte, TCMB'nin bankalar arası faiz ve TL mevduat faizlerini desteklemek için ek TL sterilizasyon araçları uygulamaya koyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT faiz ankatine katılan 26 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayındaki TCMB toplantısında bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde gerçekleşti.

23 Mayıs Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 26 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Mayıs ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Foreks Haber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 14 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45,75 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 60,00, minimum beklenti ise yüzde 40,00 olurken, ortalama tahmin ise yüzde 47,05 seviyesinde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı tahmininde bulundu.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley, TCMB'nin Mayıs toplantısında faizleri %50'de sabit tutmasını beklediklerini bildirdi.

Banka yaptığı değerlemdirmede parasal sıkılaştırmanın iç talep ve enflasyon üzerindeki gecikmeli etkilerini izlemeye devam eden MB'nin politika faizini %50'de sabit tutmasını piyasa gibi kendilerinin de beklediklerini belirtti. Mevcut parasal duruşun Mrt ayı sonundan bu yana net döviz pozisyonunda kayda değer iyileşmeye yol açtığına işaret eden Morgan Stanley, ancak bunun döviz kaynaklı enflasyon baskılarını azaltmak ve enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmeyi desteklese de iç talepte ve enflasyonda henüz belirgin bir yavaşlama görmediklerini ifade etti. Morgan Stanley bu nedenle PPK'nın 2024 sonu için %38-42 öngörülen enflasyonla mücadele yoluna yönelik risklere karşı daha fazla artış için kapıyı açık tutmasını beklediklerini kaydetti.

EK TL STERİLİZASYON ARAÇLARI DETAYI

Morgan Stanley değerlendirmesinde "Rezerv birikiminin devam edeceği beklentisiyle birlikte, TCMB'nin bankalar arası faiz ve TL mevduat faizlerini desteklemek için ek TL sterilizasyon araçları uygulamaya koyacağını düşünüyoruz. Bu durumun, net açık piyasa operasyonları fonlamasının tekrar pozitif bölgeye gelmesi için TL zorunlu karşılıklarının artırılması şeklinde olabileceğini de düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi


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Merkez Bankası Faiz kararı mayıs ek
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