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Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

05.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel pay piyasalarında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılara karşın iyimserliğin korunması dikkati çekerken, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü söyledi

Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Batılı ülkelerin açıklamaları yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller verirken, dün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu.

Biden, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini belirtirken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da NATO'nun Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi vermesi gerektiğini söyledi.

Jeopolitik risklerin gündemde kalmasına neden olan bu gelişmeler, küresel enflasyonist baskıların da artarak devam etmesini beraberinde getirdi. Bu durum merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırma sürecinde beklenenden daha şahin olacağı görüşlerini güçlendirerek, tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin de devam etmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,37 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 2,42'ye çıktı.

Emtia tarafında, Rusya'ya karşı yeni yaptırım beklentileri ile dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 107,7 dolardan kapanmasının ardından bugün 108,3 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalara kıyasla pay piyasaları cephesinde yatırımcıların iyimser tarafta kalmayı tercih ettiği görülürken, dün Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın aldığını bildirmesinin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar güçlendi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Dolar endeksi dün 99,1 ile yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yatay hareket ediyor. ABD'de endeks vadeli kontratları ise yeni güne negatif başladı.

Avrupa'da Rusya'ya karşı yaptırım haberleri her ne kadar risk iştahını sınırlasa da pay piyasaları cephesinde iyimserliğin korunması dikkati çekti. Öte yandan Batılı ülkelerin enerji alternatiflerini değerlendirme çabaları da gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi nisanda eksi 18 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,0960 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne düşüşle başladığı görülüyor.

Asya tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik endişeler devam ederken, bugün Çin ve Hong Kong borsasında tatil dolayısıyla işlem yapılmayacak. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 49,4'e yükselse de sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan ülkede şubat ayında hanehalkı harcamaları da şubatta yıllık yüzde 1,1 artışla beklentileri karşılamadı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı değerlendirmede, Japon yenindeki son hareketlerin "biraz hızlı" olduğunu, ancak ekonominin geneli için hala olumlu bir görünüm sunduğunu söyledi. Açıklamanın ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 122,6'ya geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALARINDA SON DURUM

Yurt içinde, dün açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasına karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,65 artışla 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dar bant içindeki hareketine devam ederek, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6850 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü, pay piyasaları cephesinde ise nispeten iyimserliğin korunduğunu söyledi.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını aktaran analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslemeye devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 seviyesinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.30 Türkiye, mart ayı Reel Efektif Döviz Kuru

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM hizmet sektörü PMI

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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