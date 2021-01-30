Piyasalarda GameStop Etkisi Sürüyor

Amatör yatırımcılar, pandemi döneminde zor duruma düşen GameStop hisselerini alarak bilgisayar oyunu şirketinin hisselerinin düşeceği beklentisinde olan Wall Street devlerini ve hedge fonlarını hedef almıştı.

GameStop’un hisseleri, Reddit gibi sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük ve amatör yatırımcıların şirketin hisselerini satın almaya başlamasının ardından son üç hafta içinde yüzde 1,600 oranında yükselmişti.

GameStop, piyasalardaki yaşanan ani hareketliliğin ardından işlemlere sınırlama getiren hisse alım-satım platformu Robinhood’un kullanıcıların yeniden hisse almasına izin vermesi kararının ardından, öğleden sonra piyasa işlemlerinde yüzde 46’dan fazla yükselerek bir gün önce yaşadığı keskin kayıpları telafi etti.

GameStop ve Bed, Bath&Beyond gibi şirketlerin hisselerinin ani şekilde yükselmesiyle başlayan hareketlilik, piyasalar üzerinde etkili olan pandemi, aşılama süreçleri ve ekonomik yardım paketi gibi unsurları geri planda bıraktı.

Uzun süreli bir etkisi olur mu?

ABD borsalarında GameStop üzerinden büyük ve küçük yatırımcı arasında yaşanan mücadelenin uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağı tartışılıyor.

U.S Bank Wealth Management’tan ulusal yatırım stratejisti Tom Hainlin, “ABD borsalarında yaşanan bu durumun uzun vadeli mi olacağı yoksa birkaç şirketle sınırlı mı kalacağı” konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu’nun durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini açıklamasının ardından, Kongre’de regülatörlerin devreye girmesi konusunda çağrılar artıyor.

S&P endeksi son üç ay içindeki en kötü haftasını yaşayarak yüzde 3,1 oranında değer kaybetti. Bu oran Ekim ayından bu yana bir ay içindeki en ciddi düşüş olarak kayıtlara geçti. Dow Jones endeksi de 535 puan düştü. Teknoloji firmalarının ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi de yüzde 1,8 değer kaybetti.