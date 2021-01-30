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Piyasalarda GameStop Etkisi Sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2021 01:12 | Son Güncelleme

ABD borsalarında bilgisayar oyunları şirketi GameStop üzerinden başlayan hareketlilik sürüyor. Amatör yatırımcıların işlemlerinin Wall Street’e vereceği hasar konusunda endişeler artıyor. Yüzde 2 değer kaybeden S&P 500 endeksi son aylardaki en kötü haftasını yaşıyor

Piyasalarda GameStop Etkisi Sürüyor

ABD borsalarında bilgisayar oyunları şirketi GameStop üzerinden başlayan hareketlilik sürüyor. Amatör yatırımcıların işlemlerinin Wall Street’e vereceği hasar konusunda endişeler artıyor. Yüzde 2 değer kaybeden S&P 500 endeksi son aylardaki en kötü haftasını yaşıyor.

GameStop, piyasalardaki yaşanan ani hareketliliğin ardından işlemlere sınırlama getiren hisse alım-satım platformu Robinhood’un kullanıcıların yeniden hisse almasına izin vermesi kararının ardından, öğleden sonra piyasa işlemlerinde yüzde 46’dan fazla yükselerek bir gün önce yaşadığı keskin kayıpları telafi etti.

GameStop’un hisseleri, Reddit gibi sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen küçük ve amatör yatırımcıların şirketin hisselerini satın almaya başlamasının ardından son üç hafta içinde yüzde 1,600 oranında yükselmişti.

Amatör yatırımcılar, pandemi döneminde zor duruma düşen GameStop hisselerini alarak bilgisayar oyunu şirketinin hisselerinin düşeceği beklentisinde olan Wall Street devlerini ve hedge fonlarını hedef almıştı.

GameStop ve Bed, Bath&Beyond gibi şirketlerin hisselerinin ani şekilde yükselmesiyle başlayan hareketlilik, piyasalar üzerinde etkili olan pandemi, aşılama süreçleri ve ekonomik yardım paketi gibi unsurları geri planda bıraktı.

Uzun süreli bir etkisi olur mu?

ABD borsalarında GameStop üzerinden büyük ve küçük yatırımcı arasında yaşanan mücadelenin uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağı tartışılıyor.

U.S Bank Wealth Management’tan ulusal yatırım stratejisti Tom Hainlin, “ABD borsalarında yaşanan bu durumun uzun vadeli mi olacağı yoksa birkaç şirketle sınırlı mı kalacağı” konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu’nun durumu dikkatli bir şekilde takip ettiklerini açıklamasının ardından, Kongre’de regülatörlerin devreye girmesi konusunda çağrılar artıyor.

S&P endeksi son üç ay içindeki en kötü haftasını yaşayarak yüzde 3,1 oranında değer kaybetti. Bu oran Ekim ayından bu yana bir ay içindeki en ciddi düşüş olarak kayıtlara geçti. Dow Jones endeksi de 535 puan düştü. Teknoloji firmalarının ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi de yüzde 1,8 değer kaybetti.

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan Uyarı

Wall Street uzmanları ve piyasayı yakından takip eden diğer uzmanlar, GameStop hisselerini yükselten küçük yatırımcıların uzun vadede karlı çıkmayacakları görüşünde.

Zor durumda olan perakende firması GameStop’un bir sonraki mali yılda para kaybetmesi bekleniyor ve çok sayıda uzman şirketin hisselerinin 330 dolardan ziyade 15 dolar civarında olması gerektiğine dikkat çekiyor.

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ‘’bazı hisselerin işlem fiyatlarında görülen aşırı dalgalanmayı değerlendirdiklerini’’ belirterek, “bu dalgalanmanın yatırımcıları hızlı ve ciddi kayıplara maruz bırakabileceği ve piyasaya duyulan güvene zarar verebileceği” uyarısında bulundu.

Hem Senato Bankacılık Komisyonu hem de Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu GameStop tartışmasına ilişkin oturum düzenlemeyi planlıyor.

ABD Kongresi’nde yatırımcının, girişimciliğin ve sermaye piyasalarının korunmasına ilişkin Mali Hizmetler alt komisyonunun başkanı olan kongre üyesi Brad Sherman, Robinhood’un kullanıcıların hisse satın almalarını engelleyerek farklı çıkarlar güden diğer piyasa oyuncularının lehine hareket edip etmediğinin inceleneceğini söyledi.

Sherman, “Sermaye piyasalarının bir kumarhaneden çok, insanların yeni ekonomiye liderlik eden şirketlere yatırım yapabilecekleri bir yer olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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