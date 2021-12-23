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Piyasalarda gözler PPK toplantı özetinde

23.12.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla Noel tatili öncesi alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Finansal İstikrar Komitesi toplantısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek.

Piyasalarda gözler PPK toplantı özetinde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Belçika, Noel tatili döneminde Kovid-19 vakalarını düşük tutabilmek için mevcut uygulamaları sertleştirirken, ABD'de Omicron varyantının 50 eyalete yayıldığı bildirildi. Bu gelişmelere karşın, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yayımlanan bir araştırma, salgında diğer varyantlara kıyasla Omicron varyantına yakalananların hastaneye yatma olasılığının yüzde 80 daha az olduğunu ortaya koydu.

Noel tatili öncesinde yatırımcıların salgına ilişkin riskleri göz ardı etmesiyle küresel pay piyasalarında alımların güçlenirken, bugün de ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları ile Asya borsalarında pozitif görünümün korunduğu görülüyor.

Pay piyasalarındaki pozitif görünüm dün ABD'de açıklanan makro ekonomik veriler tarafından da desteklenirken, ülkenin üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e revize edildi. 3. çeyrek verisinin ardından geçen yıl yüzde 3,4 daralan ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,6'ya çıkarken, bu rakam 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Öte yandan ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi de aralıkta önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak 137,9 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,74, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Dolar endeksi dün düşüşünü 3'üncü güne taşıyarak 96 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise iki günlük yükselişine son vererek dün yüzde 1,49'u test etmesinin ardından yüzde 1,46 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,1'e çekilirken, ülkenin salgın öncesi seviyelere dönmesinin 2022 sonunu bulabileceği belirtiliyor. Veri sonrası İngiliz Sanayi Konfederasyonu, işletmelerin ülkenin bu yılın başlarında karantinaya alınmasından bu yana en zayıf büyümeyi bildirdiğini ve 2022 başlarında daha fazla yavaşlama beklediklerini açıkladı. Bu gelişmelere karşın dün Avrupa pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,5 artışla 1,1338'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Bu arada dün Çekya Merkez Bankası beklentilerin üzerinde 100 baz puan daha faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 3,75'e çıkardı. Böylece banka, hazirandan bu yana politika faizini toplamda 350 baz puan artırmış oldu. Öte yandan Macaristan Merkez Bankası'nın mortgage oranlarının 6 ay boyunca dondurulacağını bildirmesinin ardından ülke borsası bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Asya tarafında, Hong Kong borsasında işlem gören Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri, şirketin kaynaklarını kullandığı ve alacaklılarıyla aktif olarak ilgileneceğini açıklamasının ardında n yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Japonya'da ise ülke merkez bankası başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun hedeflerin altında kalması nedeniyle güçlü parasal destekleri sabırla sürdüreceklerini söyledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

YURTİÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği ve devre kesicinin çalıştığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,64 değer kaybıyla 1.804,15 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1 düşüşle 12,2'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,0460 seviyelerinden işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek ve işlem hacminin düşük seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam ettiğini söyledi. Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı konut satışları


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