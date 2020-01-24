FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 120.761,35 puanı, en yüksek 123.936,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kaybıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 297 bin 850 liraya yükseldi.

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 398,48 puan azalarak 122.141,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.153,46 puan ve 0,94 artışla 123.693,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.761,35 puanı, en yüksek 123.936,26 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 122.141,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,17, değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 703,25 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 147.263,63 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 233'ü prim yaptı, 159'u geriledi. Türk Hava Yolları,Petkim, Kardemir (D), Garanti Bankası, ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.568,11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.568,11 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 297 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9246 lira, satışta 5,9483 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9111 lira, satışta 5,9348 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1029, sterlin/dolar paritesi 1,3094, dolar/yen paritesi de 109,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,08 dolardan işlem görüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakliyatta fiyat farkına tepkiBakliyatta fiyat farkına tepki
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Piyasalarda gün sonu,

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

200 bin tüketiciye abonelik uyarısı!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keles kirazı Avrupa yolcusu

Keles kirazı Avrupa yolcusu

İş bırakma eylemi sona erdi

İş bırakma eylemi sona erdi

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Bakliyatta fiyat farkına tepki

Bakliyatta fiyat farkına tepki

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Samsun çiftçisine 4,5 milyon TL ‘ÇATAK’ desteği

Samsun çiftçisine 4,5 milyon TL ‘ÇATAK’ desteği

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.