Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,16 puan azalarak 119.689,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 784,24 puan ve 0,65 artışla 120.585,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.505,76 puanı, en yüksek 120.740,70 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 119.689,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,43 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 143.937,58 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 158'i prim yaptı, 242'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.571,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.571,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 301 bin liradan tamamladı.