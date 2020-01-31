Piyasalarda gün sonu,

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 709,58 puan azalarak 119.140,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 246,58 puan ve 0,21 artışla 120.096,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.140,08 puanı, en yüksek 120.317,93 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.565,36 puan ve yüzde 1,08 değer kaybederek 142.942,13 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 233'ü prim yaptı, 166'sı geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Soda Sanayii, Trakya Cam ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.581,97 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.581,97 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 303 bin 800 liradan tamamladı.