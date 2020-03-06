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Piyasalarda koronavirüs endişesi! Altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, koronavirüsten kaynaklanan korkuların güvenli liman alımlarını desteklemesi ile yükseliyor. Dünya borsalarında oynaklıklar artarken bugün küresel çapta satışlar yaşanıyor. Spot altının ons fiyatı bugün 1690 dolar ile son 7 yılın zirvesine tırmandı.

Piyasalarda koronavirüs endişesi! Altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Piyasalarda hareketli günlerin yaşandığı hafta bugün kapanıyor. Global finans piyasalarında koronavirüs salgını ve salgının etkileri en önemli gündem olarak karşımıza çıkıyor. Yurt içinde ise dün Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde gece yarısı İdlib'de başlayan ateşkesin piyasalar üzerindeki etkisi izleniyor.

Oldukça yoğun geçen haftanın son gününde dolar/TL kuru, işlemlerin yoğunlaşmasıyla birlikte 6,08 seviyelerine çekildi. Euro/TL, 6,84'ün altında el değiştiriyor.

Altın fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Koronavirüste hasta sayısının 100 bine dayanması ve salgının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedilmesi güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Dünya borsalarındaki alırı oynaklık ve Fed'in faiz hamlesi sonrasında ABD tahvillerinde faizler tarihin en düşük seviyelerine düşmesi altına olan talebi artırıyor. Hafta başında 1580 dolar seviyesindeki spot altının ons fiyatı 1690 doların üzerine çıktı ve 7 ylın zirvesine ulaştı.

Borsada kayıp yüzde 2'nin üzerinde

Güne yüzde 0,14 düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı ve kayıp yüzde 2,5 seviyelerine ulaştı. Saat 14:10'da endeks 109 bin 130 puanda işlem görüyordu.

ABD tahvilleri tüm zamanların dibini gördü

Endeksteki değer kaybında piyasalarda küresel anlamda yaşanan koronavirüs endişeleri etkili oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 20 baz puandan fazla düşerek rekor düşük seviyeye geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi 22 baz puan düşüşle yüzde 0.6932'yi gördü. 30 yıl vadeli tahvilin faizi de 27 baz puan düşerek yüzde 1.2742 ile rekor düşük seviyeye indi.


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Anahtar Kelimeler:
Altın, ons altın,

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