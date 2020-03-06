Piyasalarda koronavirüs endişesi! Altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Piyasalarda hareketli günlerin yaşandığı hafta bugün kapanıyor. Global finans piyasalarında koronavirüs salgını ve salgının etkileri en önemli gündem olarak karşımıza çıkıyor. Yurt içinde ise dün Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde gece yarısı İdlib'de başlayan ateşkesin piyasalar üzerindeki etkisi izleniyor.

Oldukça yoğun geçen haftanın son gününde dolar/TL kuru, işlemlerin yoğunlaşmasıyla birlikte 6,08 seviyelerine çekildi. Euro/TL, 6,84'ün altında el değiştiriyor.

Altın fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Koronavirüste hasta sayısının 100 bine dayanması ve salgının piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedilmesi güvenli liman altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Dünya borsalarındaki alırı oynaklık ve Fed'in faiz hamlesi sonrasında ABD tahvillerinde faizler tarihin en düşük seviyelerine düşmesi altına olan talebi artırıyor. Hafta başında 1580 dolar seviyesindeki spot altının ons fiyatı 1690 doların üzerine çıktı ve 7 ylın zirvesine ulaştı.