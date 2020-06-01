Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalar, ekonomi yönetimlerinin teşvik paketleri, ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir ticaret savaşına dönüşeceği endişelerinin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı beklentileri ile geçen hafta genel olarak pozitif bir seyir izledi.

Yeni haftada, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısının yanı sıra hafta boyunca açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcılar tarafından takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalar, yeni bir gümrük tarifesi savaşına ilişkin endişeleri azaltsa da Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar gündemin odağına yerleşti.

ABD'de düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar uygulanırken, ayrıca gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızlar da görevlendirdi.