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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 09:32 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak. Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Pfizer'ın 2020'de dağıtmayı planladığı aşı miktarında tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle kesintiye gitme kararı aldığı haberleri piyasalardaki risk algısını artırırken, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin iyimserlik devam ediyor.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini söyledi.

Öte yandan dün ABD'de açılanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu gelişmelerle, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi gerilemeye devam ederek, 90,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Artan Kovid-19 vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve hükümetlere yönelik teşvik beklentileri de devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı yüzde 1,5'i geçti.

Asya tarafında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tekrar artması ve bazı yaptırım kararları sonrası bugün piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı sonrası yüzde 2 yükseldi.

OPEC+ tarafından mevcut durumda uygulanan günlük 7,7 milyon varillik üretim kesintisi ocak ayı itibarıyla 7,2 milyon varile düşürüldü. Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibarıyla her ay düzenli olarak toplanacağı ve üretim artışının günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde belirleneceği kaydedildi.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 49,7 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı. Dün Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek, yüzde 1,1 azalışla 7,7755'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8070 seviyesinde işlem görüyor.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, kasım enflasyonunun, gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini anımsatarak, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

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