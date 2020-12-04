Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

McConnell ise yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini söyledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler, salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketleri ve makroekonomik veriler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Öte yandan dün ABD'de açılanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu gelişmelerle, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi gerilemeye devam ederek, 90,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Artan Kovid-19 vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve hükümetlere yönelik teşvik beklentileri de devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı yüzde 1,5'i geçti.