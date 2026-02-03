Piyasalarda yön değişti: Altın ve gümüş yükseliyor

Altın ve gümüşte son günlerde görülen sert satışların ardından piyasada yön yeniden yukarı döndü. Artan risk iştahı ve ABD dolarındaki zayıflama, özellikle gümüş fiyatlarında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, gümüşün ons fiyatı yüzde 10’un üzerinde artış kaydederek 88 dolara kadar yükseldi. Spot altın da benzer şekilde yüzde 6 prim yaparak ons başına 4.940 dolar seviyesine çıktı. Bu hareket, değerli metallerde on yılı aşkın sürenin en sert düşüşünün ardından geldi.

Geçtiğimiz ay altın ve gümüş, deneyimli yatırımcıları dahi şaşırtan bir ivmeyle rekor seviyelere tırmanmıştı. Jeopolitik risklerin artması, para birimlerinin değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin endişeler yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmişti. Çinli spekülatörlerin yoğun alımları yükselişi hızlandırırken, ABD dolarının toparlanmasıyla birlikte cuma günü fiyatlarda geri çekilme yaşanmıştı.

Pepperstone Group Ltd. piyasa stratejisti Ahmad Assiri, altını destekleyen temel dinamiklerin büyük ölçüde değişmediğine dikkat çekerek, son düzeltmenin ardından kısa vadede oynaklığın yüksek kalabileceğini belirtti. Assiri’ye göre piyasalar, yaşanan dalgalanmayı sindirirken risk algısını yeniden şekillendiriyor.

Öte yandan bazı büyük bankalar altına yönelik iyimser beklentilerini koruyor. Deutsche Bank AG, yayımladığı son notta altının ons fiyatının 6.000 dolara ulaşacağı yönündeki öngörüsünü sürdürdü.

Diğer değerli metaller de yükselişe eşlik etti; platin ve paladyum yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Bloomberg stratejistleri, altındaki üç günlük düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğunu vurgularken, küresel ölçekte sert bir sıkılaştırma döngüsünün olası görünmediğini ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Bu nedenle değerli metallerde uzun vadeli bir düşüşten ziyade daha sınırlı ama kalıcı bir yükselişin öne çıktığı görüşü paylaşıldı.

