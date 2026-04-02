Tek kişiye 50 hat sınırı geliyor! Kota dönemi başlıyor

Düzenlemeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen sayının üzerinde mobil hat bulunduran gerçek ve tüzel kişilere, fazla hatlarını kapatma veya devretmeleri için altı ay süre tanınmıştı. Bu sürecin uygulama aşaması yaz başında başlayacak.

BTK’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, bireysel kullanıcılar aynı mobil operatörden en fazla 50 hat sahibi olabilecek.

DİĞER ALANLARDA KOTA 1000'E KADAR ÇIKIYOR

Kurumsal tarafta ise siyasi partiler, sendikalar ve dernekler için 1.000 hatlık kontenjan belirlenirken, KOBİ’ler için bu sınır 200, orta ölçekli işletmeler için ise 1.000 olarak uygulanacak.

BAŞVURULAR 25 HAZİRAN'DAN İTİBAREN ALINABİLECEK

Belirlenen sınırların üzerinde hatta sahip olan aboneler, 25 Haziran’dan itibaren başvuru yaparak fazla hatlarını herhangi bir vergi, resim, harç, cezai şart veya cayma bedeli ödemeden kapatabilecek ya da devredebilecek. Söz konusu mali muafiyet, her bir hat için yalnızca bir kez uygulanacak.

Öte yandan, hat sayısı sınırlaması dâhilinde bulunan en eski tarihli abonelikler korunacak. Fazla olup da süresi içinde kapatılmayan veya devredilmeyen hatlar ise başvuru süresinin sonunda operatörler tarafından şebekeden çıkarılacak. Abonelerin mağduriyet yaşamaması için işletmeciler de devreye girecek. 1 Mayıs’tan itibaren başvuru süresinin sonuna kadar, bağlantısı kesilecek olan hatlara her ay en az bir defa kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacak.