Bodrum katında yapmaya başladı, OSB'de tesis kurdu

Bingöl'de bir süre tekstil sektöründe çalışan, 3 çocuk, 2 torun sahibi Eyüpkoca, 2019'da girişimde bulunarak bir binanın bodrum katında yufka üretimine başladı.

Burada 5 çalışanıyla yaklaşık 1,5 yıl üretim yapan Eyüpkoca, 2021'de Bingöl Ayşe Gülsüm (AG) Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini, ardından Ticaret İl Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansından aldığı destekle Bingöl OSB'de tesis kurdu.

Yaklaşık 5 yıldır üretim yapılan tesiste sadece kadınlar çalışıyor. 11 kadına istihdam sağlanan tesiste, el emeğiyle üretilen yufkalar çevre illere de gönderiliyor.

"ASIL HEDEFİMİZ İHRACAT"

Ayşe Eyüpkoca, AA muhabirine, çocuklarını büyütmesinin ardından oluşan ihtiyaçlar nedeniyle iş hayatına atılmaya karar verdiğini söyledi.

Erzincan'daki bir yufka firmasında aldıkları eğitimle bu işi öğrendiklerini ifade eden Eyüpkoca, o süreçte Valilikten de destek aldıklarını belirtti.

Üretimi OSB'ye taşımalarının kendilerine çok önemli katkı sağladığını dile getiren Eyüpkoca, kentte OSB'de faaliyet yürüten ilk kadın girişimci olmanın da gururunu yaşadığını kaydetti.

İşletmede çalışan kadın sayısının zaman zaman üretim ve talebe göre 14'e kadar çıkabildiğini anlatan Eyüpkoca, ürettikleri yufkaları Bingöl'de satışa sunduklarını, ayrıca Diyarbakır, Erzurum ve Elazığ ile bazı ilçelere gönderdiklerini söyledi.

Eyüpkoca, gelecek süreçte pazar ağını daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Asıl hedefimiz ihracat. Bunun için altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı makinelerimizi temin ettik. İnşallah kısa süre sonra yurt dışına da ürün göndermeye başlamak istiyoruz. İhracat için yufka çok uygun bir ürün değil çünkü raf ömrü kısa. Bu nedenle daha çok lavaş, yufka ekmeği ve yöresel ürünler göndermeyi planlıyoruz." dedi.

"BU İŞE GİRDİKTEN SONRA ÇALIŞMAK İSTEYEN BİRÇOK KADINLA TANIŞTIM"

Ayşe Eyüpkoca, bu süreçte birçok zorluk da yaşadıklarını, ev kadınıyken iş hayatına atılmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Kadınların güçlü olduğunu, istediklerinde çok şey başarabileceklerini ifade eden Eyüpkoca, "Bu işe girdikten sonra benim gibi çalışmak isteyen birçok kadınla tanıştım. Dezavantajlı durumda olan, çalışmak isteyen ama fırsat bulamayan kadınlar vardı. Şimdi onlarla birlikte çalışıyoruz. Öz güvenlerinin arttığını görmek, onların hayatlarına dokunabilmek gerçekten çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Eyüpkoca, "Bugün geldiğimiz noktada, bodrum kattan başlayıp Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir tesise ulaşmış olmak bizim için çok anlamlı. İnanıyorum ki insan gerçekten ister ve çalışırsa herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMİM İÇİN HARÇLIĞIMI BURADAN ÇIKARDIM"

Çalışanlardan 34 yaşındaki Fatma Bağımsız, yaşadığı İstanbul'dan yaklaşık 3 yıl önce döndüğü memleketinde bu işletmede çalıştığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Bağımsız, "Eğitimim için harçlığımı buradan çıkardım. Halen eğitimime devam ediyorum. Ayşe Hanım'a bize böyle bir iş imkanı sunduğu için teşekkür ediyorum. Ben de ileride girişimci olmayı düşünüyorum. İnşallah biz de bir gün böyle bir başarıya ulaşırız." dedi.

Özlem Bozkır da ev kadınıyken bu tesiste çalışmaya başladığını kaydetti.

İş hayatına atıldıktan sonra hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Bozkır, "Evime katkıda bulunmak benim için çok önemli. Kadınların olduğu bir ortam olduğu için kendimi daha rahat hissediyorum. Burada iş arkadaşlarımla bir aile ortamı buldum. Bu yüzden burada çalışmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.



