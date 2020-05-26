FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalardaki rahatlama petrol fiyatlarını arttırıyor

Piyasalardaki rahatlama petrol fiyatlarını arttırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs krizinde adım adım normalleşmeye dönülmesi piyasalarda rahatlama getirdi.

Piyasalardaki rahatlama petrol fiyatlarını arttırıyor

Petrol fiyatları Salı günü de artışını sürdürdü.Piyasaların rahatlamasıyla birlikte petrol fiyatları Salı günü de artışını sürdürdü. Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrolün bir varilinin (159 litre) fiyatı bir gün içinde 72 sent artarak 36,25 Amerikan Doları oldu. Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı ise 1,08 dolar artarak 34,33 dolara yükseldi.

Koronavirüs krizinin patlak vermesiyle düşen petrol fiyatları son haftalarda yeniden yükselişe geçti. Bunda büyük petrol üreticilerinin üretimi azaltması da büyük rol oynadı. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak dün akşam yaptığı açıklamada ham petrol piyasasının haziran ya da temmuz aylarında yeniden dengeye kavuşacağını umduğunu söyledi.

Petrol talebi açısından en büyük risk olarak ABD ile Çin arasındaki siyasi ilişkiler gösteriliyor. ABD'nin koronavirüs pandemisinden Çin'i sorumlu tutması ve ayrıca Pekin'in Hongkong özel idare bölgesine müdahalesini eleştirmesi iki ülke arasında kriz yaratan konular arasında.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı? Karantina etkisi! Onları tanıdınız mı?
Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladıOtobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı
Bu para kazanma yöntemlerini ilk defa duyacaksınız!Bu para kazanma yöntemlerini ilk defa duyacaksınız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Biletler bugün satışa çıktı

Biletler bugün satışa çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

Alışveriş yapacaklar dikkat! 4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hobi olarak çilek üretimine başladı! Şimdi talebe yetişemiyor

Hobi olarak başladı! Talebe yetişemiyor

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Bakan Selçuk duyurdu! O paralar ödendi

Bakan duyurdu! O paralar ödendi

Hava yolu ve demir yolu ulaşımında biletler satışta

Biletler bugün satışa çıktı

Altın fiyatları 25 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında son durum

SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor

Resmen duyuruldu! 4 Haziran'da başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.