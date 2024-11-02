Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

SP'nin Türkiye ile ilgili olarak belirleyeceği kredi notu bir süredir piyasa tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını, S&P Global Ratings açıkladı.
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyordu.
Son olarak Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artışla "BB-"ye yükseltmişti.
SP'nin Türkiye'nin notunu Fitch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyordu.
Kaynak: AA