Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

SP'nin Türkiye ile ilgili olarak belirleyeceği kredi notu bir süredir piyasa tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını, S&P Global Ratings açıkladı.

KARAR BELLİ OLDU

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi

ARTIŞ BEKLENİYORDU

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyordu.

FITCH BB-'YE YÜKSELMİŞTİ

Son olarak Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artışla "BB-"ye yükseltmişti.

SP'nin Türkiye'nin notunu Fitch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyordu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır