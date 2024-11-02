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Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

02.11.2024 00:19
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Piyasaların bir süredir beklediği haber geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP) Türkiye'ye ilişkin kararını açıkladı. SP'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Piyasaların beklediği haber geldi! SP Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

SP'nin Türkiye ile ilgili olarak belirleyeceği kredi notu bir süredir piyasa tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki son not kararını, S&P Global Ratings açıkladı.

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KARAR BELLİ OLDU

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi

ARTIŞ BEKLENİYORDU

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not görünümünde tek kademe not artışı yapması bekleniyordu.

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FITCH BB-'YE YÜKSELMİŞTİ

Son olarak Fitch, 6 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu bir basamak artışla "BB-"ye yükseltmişti.

SP'nin Türkiye'nin notunu Fitch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyordu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kredi notu
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