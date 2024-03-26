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Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de dayanıklı mal siparişleri artışı tahminleri aştı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 15:48
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Küresel piyasaların takip ettiği veri açıklandı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri bu kez beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de dayanıklı mal siparişleri artışı tahminleri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, beyaz eşya, bilgisayar, araba ve diğer mamul mallar da dahil olmak üzere en az üç yıl dayanması beklenen ürünlere yönelik yeni siparişler mevsimsellikten arındırılmış bazda Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artışla 277,9 milyar dolara çıktı. ABD'de dayanıklı mal siparişleri art arda iki ay düşüşün ardından bu kez beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

The Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler siparişlerin yüzde 1,0 artmasını bekliyorlardı.

Foreks'te yer alan habere göre, dayanıklı mal siparişleri Ocak ayında yüzde 6,1 düşüşten yüzde 6,9 düşüşe revize edildi.

Savunma hariç tutulduğunda yeni siparişler yüzde 2,2 artarken, ulaştırma hariç tutulduğunda yüzde 0,5 yukarı geldi.

Hava araçları hariç savunma siparişlerinde ise yüzde 0,7 artış yaşandı.

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