Kritik veri açıklandı: Altın, dolar, borsa... Piyasalarda son durum, sırada yarın var!

Altın, dolar ve borsayı etkileyecek veriler peş peşe açıklanıyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. ÜFE verisinin ardından saat 17.00'de gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını çevrildi. Altın için kritik gün yarın...

ABD ÜFE VERİSİNDEN SONRA FED BAŞKANI'NIN SİNYALLERİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylülde başlayacağı tahmin edilirken Fed Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamasındaki sinyaller takip edilecek.

ALTIN İÇİN KADER GÜNÜ YARIN

Gram altın, çeyrek altın, yarın altın, cumhuriyet ve ons altın... Altının yönü yarın açıklanacak veriyle belirleniyor.

Yarın da saat 15.30’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.

PİYASALARDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA İBRE YUKARI YÖNLÜ



Ons altın

Alış: 2.343,83

Satış: 2.344,25

Gram altın

Alış: 2.433,09 TL

Satış: 2.433,45 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.892,95 TL

Satış: 3.978,70 TL

Yarım altın

Alış: 7.761,56 TL

Satış: 7.957,39 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 15.572 TL

Satış: 15.866 TL

DOLAR TL KURUNDA HAREKETLİLİK

Dolar TL kurunda da yukarı yönlü yüzde 0,01'lik hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru 32,2751 TL seviyesinde.

Euro ise 34,898 TL'den işlem görüyor.

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul BIST 100 10.145,05 puanda hareket ediyor.





