Kritik veri açıklandı: Altın, dolar, borsa... Piyasalarda son durum, sırada yarın var!

Altın, dolar ve borsayı etkileyecek veriler peş peşe açıklanıyor. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. ÜFE verisinin ardından saat 17.00'de gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını çevrildi. Altın için kritik gün yarın...
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylülde başlayacağı tahmin edilirken Fed Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamasındaki sinyaller takip edilecek.
Gram altın, çeyrek altın, yarın altın, cumhuriyet ve ons altın... Altının yönü yarın açıklanacak veriyle belirleniyor.
Yarın da saat 15.30’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.
ALTIN FİYATLARINDA İBRE YUKARI YÖNLÜ
Ons altın
Alış: 2.343,83
Satış: 2.344,25
Gram altın
Alış: 2.433,09 TL
Satış: 2.433,45 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.892,95 TL
Satış: 3.978,70 TL
Yarım altın
Alış: 7.761,56 TL
Satış: 7.957,39 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 15.572 TL
Satış: 15.866 TL
Dolar TL kurunda da yukarı yönlü yüzde 0,01'lik hareketlilik yaşanıyor. Dolar kuru 32,2751 TL seviyesinde.
Euro ise 34,898 TL'den işlem görüyor.
Borsa İstanbul BIST 100 10.145,05 puanda hareket ediyor.