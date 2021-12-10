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Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

10.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gözü nugün açıklanacak ABD'nin enflasyon rakamlarına odaklandı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

Kovid-19 salgınında Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle gündeme gelen kısıtlamalar risk iştahını törpülüyor. Salgındaki tedirgin edici gelişmelerin yanı sıra bugün başta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli belirleyicilerden biri olması sebebiyle yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Bugünkü verilerin, Fed'e ilişkin varlık alım hızı ve faiz artışına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini kaydeden analistler, varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ABD'de, TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7, yıllık ise yüzde 6,8 artması bekleniyor.

Çin'de ise Çinli emlak devi Evergrande ve Kaisa borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düşerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Yi Gang durumun piyasa gerçekliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi etkili olan temkinli duruşla birlikte New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. Bugün de endeks vadeli işlem kontratlarında karışık seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa'da da gündemin odağında Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları bulunurken, bugün başta Almanya'da enflasyon olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Endeks vadeli işlem kontratları ise yeni güne satıcılı bir seyirle başladı.

Asya tarafında, dolar karşısında güçlenmeye devam eden yuana karşı Çin Merkez Bankası dün döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan artırarak yüzde 9'a çıkardı.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda yılık yüzde 9 artışla beklentileri geride bıraktı ve son 40 yılın zirvesine çıktı.

Bu gelişmelerle Asya borsaları, küresel pay piyasalarına paralel düşük risk iştahıyla haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,64 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazanarak 2.031,44 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.053,47 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün, günü yüzde 0,9 artışla 13,7956'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,7850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

22.00 ABD, kasım ayı Hazine bütçe dengesi

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