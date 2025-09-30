FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasaların gözü bu haberde! Trump 'Muhtemelen' diyerek duyurdu! "Geri döndürülemez şeyler yapabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirtti. Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." dedi.

Piyasaların gözü bu haberde! Trump 'Muhtemelen' diyerek duyurdu! "Geri döndürülemez şeyler yapabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhtemelen bir kapanma yaşanacağını söyleyen Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istediğini öne sürdü.

"TALEP ETMELERİNE İZİN VEREMEYİZ"

Trump, bunun dünyanın dört bir yanından ülkeye ücretsiz sağlık hizmeti almak isteyenleri çektiğini belirterek, "Hiçbir ülke bunu karşılayamaz. Bu yüzden, vatandaş bile olmayanlara sağlık hizmetleri için çok yüksek ücretler talep etmelerine izin veremeyiz. Çoğu zaman bu insanlar hapishanelerden, cezaevlerinden ve akıl hastanelerinden geliyorlar. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu yüzden büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Piyasaların gözü bu haberde! Trump Muhtemelen diyerek duyurdu! "Geri döndürülemez şeyler yapabiliriz" 1

"GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ ŞEYLER YAPABİLİRİZ"

Demokratların kapanma istediğini iddia eden Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.

Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğine yönelik soru üzerine Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil, ancak muhtemelen öyle olacağını söyleyebilirim, çünkü yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim." dedi.

Piyasaların gözü bu haberde! Trump Muhtemelen diyerek duyurdu! "Geri döndürülemez şeyler yapabiliriz" 2

FEDARAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken, federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.

Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi: "Zam düşünmüyoruz"Bakan Bayraktar'dan açıklama geldi: "Zam düşünmüyoruz"
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artıyor! "Bugün bir milat"Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artıyor! "Bugün bir milat"

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.