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Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's'ten Türkiye kararı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.07.2024 23:43
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kararı piyasalar tarafından oldukça merak ediliyordu. Türkiye’nin gri listeden çıkması ile beraber Moody’s kredi notuna dair pozitif beklentiler oluşurken beklenen açıklama geldi. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B1'e yükseltti ve görünümü "pozitif" olarak sürdürdü.

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's'ten Türkiye kararı!

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye’nin kredi notuyla ilgili değerlendirmesini paylaştı. Kuruluş, 2024 takvimi çerçevesinde Türkiye için son değerlendirmesini yayınlamış oldu. Türkiye'nin kredi notu B1'e yükseltti görünümü "pozitif" olarak sürdürdü.

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OCAK AYINDA POZİTİFE ÇEVİRMİŞTİ

Moody's, ocak ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Moody's kredi
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