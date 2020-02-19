Piyasaların gözü Merkez Bankası'da

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı. Koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesine karşın salgının Çin başta olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkileri artık daha yüksek sesle tartışılıyor. Geçen hafta Çin'in 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünkü raporunda ise salgınının tüm Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış baskılarının sınırlı kaldığını ifade eden analistler, borsaların da iç dinamiklerle karışık bir seyir izlediğini bildirdi. ABD'de, dün Apple'ın, yılın ilk çeyreğinde satış hedeflerine ulaşamayabileceğini açıklaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,56 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Nasdaq endeksi, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde tamamladı.

Dün açıklanan New York Fed imalat endeksinin beklentilerden güçlü artarak son 9 ayın zirvesine çıkması ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, Almanya'dan negatif makroekonomik veriler gelmeye devam etti. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yayımlanan Almanya'ya ilişkin cari durum ve beklenti endeksleri, tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı. Veri sonrası pay piyasalarında ve avroda değer kayıpları görüldü. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,35 gerileyerek şubat başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendi içindeki hareketini sürdürdü ve 1,0786 ile Nisan 2017'den beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Bugün Asya piyasalarında koronavirüs salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin de etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Petrol fiyatları ile borsalarda yükseliş yaşanırken, altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.