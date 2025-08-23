FİNANS

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak? 'Zararda olan çok var' diyerek tarih verdi...

Borsa İstanbul ve döviz kurundaki dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul’un üst üste kırdığı tarihi rekorlar yatırımcısının yüzünü güldürürken doların 41 lira seviyesini görmesi dikkat çekti. Piyasaların son iki günde yaşadığı hareketlilik sonrası yatırımcı ilerleyen süreçte nasıl bir pozisyon alacağını araştırmaya başladı. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, yatırımcı için kritik uyarılarını Mynet’e açıkladı. İşte detaylar…

Ezgi Sivritepe

MYNET ÖZEL / Ezgi Sivritepe - Borsa İstanbul haftayı tarihi rekorlar ile kapattı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine başlaması, küresel risklerin azalması gibi etkenler borsada olumlu etki oluşturdu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun dinmesiyle jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi.

2024’TEN BERİ BİR İLK!

Endekste son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı. Son olarak ise dün 11.301,84 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasada yaşanan bu hızlı yükselişin ardından Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran Mynet’e önemli açıklamalarda bulundu.

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak? Zararda olan çok var diyerek tarih verdi... 1

“ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ”

Başaran, bu rekorun uzun zamandan beri beklenildiğinin altını çizerek, Mart ayından beri yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda, borsanın etkilenmeyerek aşağıya inmediğini kaydetti. Başaran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Nitekim tahminlerimiz doğrultusunda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen her şey olumluymuş gibi borsa tarihi rekorunu kırdı. Bu beklediğimiz bir şeydi. Bundan sonrası içinse yine çok önemli bir noktadayız”

Siyasi ve ekonomik çerçevede gelebilecek olumlu haberler neticesinde borsanın yukarı yönlü hareketlenebileceğini belirten Başaran, “Güzel haber gelmezse buralarda biraz dinlenir” dedi.

YATIRIMCIYA KRİTİK UYARI!

Borsa yatırımcısının dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayan Başaran, şu cümleleri kurdu:

“Endeks gidiyor ama bütün şirketler aynı doğrultuda gitmiyor, hala çok zararda olan yatırımcı var. Yatırımcılar, hisse senedi alırken çok hatalı hareketler yapıp yanlış hisselere yöneliyorlar. Burada mümkün olduğunca hisse değil endeks bazlı, BIST30 endeksi ya da BIST100 gibi büyük şirketlerin olduğu fonlardan almaya özen göstermeleri lazım ki endeks yukarı çıktığı zaman fırsatları değerlendirsinler”

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak? Zararda olan çok var diyerek tarih verdi... 2

41 TL’Yİ TEST ETTİ!

Dolar/TL kuru dün 5 ay sonra bir ilke sahne oldu. Dolar/TL, 41 liranın üzerini test ederek rekor seviyelere ulaştı. Euro/TL kuru 48 lira seviyelerine yaklaştı. Dövizdeki bu hareketlilik ile ilgili de konuşan Başaran, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecinde olduğunu hatırlattı.

Başaran, 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Para Piyasası Kurulu’nda 200 baz puan faiz indirimi beklentisi olduğunu belirterek, bu durumun piyasa için olumlu olduğunu kaydetti.

“EN UCUZ ŞEY DOLAR”

Doların hemen zirveyi görmeyeceğini yavaş yavaş yükseleceğini vurgulayan Başaran, “Türkiye’de en ucuz şey şu anda dolar. Enflasyonun ve faizin altında kaldı. Dolayısıyla bu faiz düşüşlerinin sonunda dolarda ufak ufak artışların olması çok normal” dedi.

FAİZ DÜŞÜNCE YATIRIMCI NEREYE GİDECEK?

Doların bu kadar düşük kalmasının nedeni olarak faiz yüksekliği olduğunu belirten Başaran, mevduattan çıkacak olan paraların dağılımının şu şekilde olacağını aktardı:
“Faizin biraz olsun düşmesi ile paranın bir kısmı borsaya büyük bir kısmı konuta ve arsaya gidebilir bir kısmı da dolara gidebilir. Dolayısıyla dolarda da böyle artışlar gayet normal. Çünkü dolar gerçekten enflasyonun çok altında kaldı”

Başaran dolar ve borsa için cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“2027-2028 seçimine kadar borsanın ufak ufak gitmesi çok olası. Dolar bazı zirveye hemen değilse bile yavaş yavaş yükselmesi çok olası, 2028 seçimine kadar”

