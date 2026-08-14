FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasaların yeni dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası açıkladı

TCMB anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentileri yükseldi. Piyasanın 2026 büyüme tahmini yüzde 3,1 olurken, faiz beklentilerinde de değişim yaşandı.

Piyasaların yeni dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2026 yılı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, cari açık, büyüme ve faiz beklentilerine ilişkin güncel tahminler yer aldı.

Katılımcıların ağustos ayı TÜFE artış beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,44 seviyesinden yüzde 1,67'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e çıktı.

Piyasaların yeni dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası açıkladı 1

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5537'den 51,6567'ye yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL tahmini ise 56,6920 seviyesinden 57,4278'e çıktı.

Enflasyon beklentilerinde ise farklı vadelerde değişiklikler görüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette 49,3 milyar dolar olan beklenti 50,2 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 43,3 milyar dolardan 44,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasaların yeni dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası açıkladı 2

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı. Gelecek yılın büyüme beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e indirildi.

Faiz tarafında ise TCMB'nin politika faizine yönelik beklentilerde aşağı yönlü değişiklik görüldü. İlk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak açıklanırken, ikinci toplantı için yüzde 36,13, üçüncü toplantı için yüzde 35,25 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,59'a yükseldi.

Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla hazırlandı. Sonuçlar, katılımcıların yanıtlarının toplulaştırılmasıyla değerlendirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketici en çok neye harcadı? İşte otomobili geride bırakan sektör...Tüketici en çok neye harcadı? İşte otomobili geride bırakan sektör...
Hesabına fazla para yatan çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal kararHesabına fazla para yatan çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

Anahtar Kelimeler:
TCMB TÜFE Merkez Bankası anket piyasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.