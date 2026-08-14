Piyasaların yeni dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2026 yılı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankette enflasyon, döviz kuru, cari açık, büyüme ve faiz beklentilerine ilişkin güncel tahminler yer aldı.

Katılımcıların ağustos ayı TÜFE artış beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 1,44 seviyesinden yüzde 1,67'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e çıktı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5537'den 51,6567'ye yükseldi. 12 ay sonrası için dolar/TL tahmini ise 56,6920 seviyesinden 57,4278'e çıktı.

Enflasyon beklentilerinde ise farklı vadelerde değişiklikler görüldü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,95'ten yüzde 23,69'a gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki ankette 49,3 milyar dolar olan beklenti 50,2 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 43,3 milyar dolardan 44,4 milyar dolara yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı. Gelecek yılın büyüme beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e indirildi.

Faiz tarafında ise TCMB'nin politika faizine yönelik beklentilerde aşağı yönlü değişiklik görüldü. İlk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak açıklanırken, ikinci toplantı için yüzde 36,13, üçüncü toplantı için yüzde 35,25 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,59'a yükseldi.

Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla hazırlandı. Sonuçlar, katılımcıların yanıtlarının toplulaştırılmasıyla değerlendirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır