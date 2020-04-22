Piyasların gözü Merkez Bankası faiz kararında

Petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu talep düşüşüne karşın üretim kısıntılarının yeterli olmamasının yanı sıra depolama ve taşıma maliyetlerindeki artışlarla sert düşüşünü sürdürüyor.

ABD'de dün vadesi dolan Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne dayalı vadeli işlem kontratlarının eksi seviyeye gerilemesi sonrası en aktif kontrat da açıklanan ham petrol ve benzin stoklarının tahminleri aşması ile 10 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da bu gelişmelerle düşüşünü hızlandırarak bugün Asya piyasalarında yüzde 15 değer kaybıyla 16 dolara kadar indi.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, enerji devi şirketlerin hisse ve fonları üzerinden tüm piyasaları negatif etkilerken, ayrıca aşırı değer kayıplarının hemen hemen tüm sektörlerdeki tedarik zincirini tehdit edebileceği endişeleri de küresel ekonomik aktiviteye ilişkin beklentileri olumsuz etkiliyor.

Analistler, piyasa fiyatlamalarındaki bu anormalliğe karşın Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının görece pozitif olduğuna dikkati çekiyor. Vaka sayılarındaki artış hızının yavaşlaması ve aşı denemelerinin, salgında en kötünün bu ay geride bırakılabileceği ümitlerini artırdığını ifade eden analistler, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.