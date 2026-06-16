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Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor

KFC, Taco Bell ve Pizza Hut’ın sahibi Yum Brands, zayıflayan talep ve artan rekabet nedeniyle Pizza Hut zincirini 2,7 milyar dolara satma kararı aldı.

Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor
Cansu Çamcı

ABD merkezli restoran zinciri işletmecisi Yum Brands, Pizza Hut markasını özel sermaye şirketi LongRange Capital'a 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Reuters'a göre zincirin geri kalan küresel operasyonları ise 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.

Reuters'a göre satış kararı, Yum Brands’in mayıs ayında LongRange Capital ile münhasır görüşmelere başlamasının ardından geldi. Şirket o dönemde Pizza Hut için olası satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri değerlendirdiğini duyurmuştu.

Pizza Hut son yıllarda Yum Brands’in diğer hızlı servis restoran markaları, özellikle Taco Bell karşısında daha zayıf bir performans sergiledi. Şirket, büyüme hızının yavaşlaması ve pazar payı kaybı nedeniyle zincirin geleceğine ilişkin farklı seçenekleri gündemine almıştı.

DOMİNO'S REKABETTE DİKKAT ÇEKTİ

Pizza Hut, özellikle ABD pazarında son senelerde ciddi rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bir dönem restoran ve salata barı konseptiyle öne çıkan marka, zamanla paket servis ve eve teslimat modeline yönelse de rakiplerinin arkasında kaldı.

Domino's Pizza'nın pazar payını artırması ve DoorDash gibi üçüncü taraf teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, zincirin satış performansını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı. Şirketin yaşadığı zorluklar, Yum Brands'in genel finansal performansına da yansıdı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PİZZA ZİNCİRLERİNDENDİ

1958'te Dan ve Frank Carney kardeşler tarafından Kansas'ın Wichita kentinde kurulan Pizza Hut, kısa sürede büyüyerek dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri konumuna geldi.

Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor 1

Şirket 1969'da halka açıldı ve 1971'de dünyanın en büyük pizza markası konumuna yükseldi. Pizza Hut, uzun yıllar sürdürdüğü liderliğini ise 2017 yılında Domino's Pizza'ya kaptırdı.

KFC VE TACO BELL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Satış anlaşmasıyla birlikte Pizza Hut'ın, Yum Brands bünyesindeki Taco Bell ve KFC ile onlarca yıllık kurumsal bağı da sona erecek.

Pizza Hut'ın kurumsal geçmişi PepsiCo'ya kadar uzanıyor. İçecek devi PepsiCo, markayı 1977 yılında satın alarak restoran sektörüne giriş yapmış, daha sonra Taco Bell ve KFC'yi de bünyesine katmıştı.

PepsiCo'nun 1997'de restoran operasyonlarını ayırmasının ardından şirket önce Tricon Global Restaurants adını almış, daha sonra ise Yum Brands olarak yeniden yapılandırılmıştı.

Pizza Hut'ın LongRange Capital'a satılmasıyla birlikte marka, yaklaşık yarım asır sonra yeni bir kurumsal yapıya geçmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
abd merkez
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