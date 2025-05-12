PKK'nın kararı sonrası merak ediliyordu! Köysancak canlı yayında yakından görüntülendi: "Çok kritik bir yerde; ağır silahlar, hafif silahlar..."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekim ayındaki çağrısıyla şekillenmeye başlayan "terörsüz Türkiye" sürecinde uzun süredir beklenen açıklama bugün yapıldı. Terör örgütü PKK resmen kendini feshettiğini ve silah bırakacağını duyurdu. Bununla birlikte silahların nerede bırakılacağı merak uyandırdı.

SİLAHLARIN BIRAKILACAĞI YERLER BELİRLENDİ

Örgütün silah bırakması için üç noktanın belirlendiği ifade ediliyor. Bunlar Duhok Vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi; Erbil'in Binar ve Köysancak, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık kasabaları.

"KANDİL'E YAKIN, ÇOK KRİTİK BİR YER"

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman, terör örgütünün silah bırakacağı belirtilen noktalardan biri olan Köysancak'tan gözlemlerini canlı yayında aktardı. Emrah Çakmak, "Burada bir yer belirlenecek ve orada silahların teslimi gerçekleşecek. Kandil’e yakın bir yer. Süleymaniye ve Erbil arasında kalan çok kritik bir yer. Burada 40 bin kişi yaşıyor" diye konuştu.

"ENVANTERDE KAÇ SİLAH OLDUĞU BELİRLENECEK"

Birkaç gün içerisinde envanterde kaç silah olduğu, kaçının ağır, kaçının hafif silah olduğu gibi detaylarla silah bırakma sürecine ilişkin yol haritasının oluşturulacağını belirten Çakmak "Tüm silahlar teslim edilecek. Bu açıklamayı önümüzdeki günlerde duyacağız" dedi.

'BM' İDDİASINA AÇIKLAMA: "TAMAMEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK"

Çok kritik bir noktada olduklarını ifade eden Çakmak, silah bırakma sürecine ilişkin ayrıca şu bilgileri aktardı:

"İlk etapta BM’nin gözetimi olacağı söyleniyordu ama o şu an için teyide muhtaç. Böyle bir bilginin olmadığı, ifade edilenler arasında. Edindiğimiz bilgi: bu süreç tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yürütülecek ve takip edilecek."

GAZETECİ YAVUZARSLAN: "HEM KANDİL’İN UZANTILARINA YAKIN HEM SÜLEYMANİYE TARAFINDA"

Öte yandan canlı yayına konuk olan gazeteci Güngör Yavuzarslan da şunları paylaştı:

"Buradan 1 saatlik daha mesafe gittiğimizde artık Kandil bölgesine giriş yapıyoruz. Silah bırakmanın örgütün faaliyet gösterdiği Kandil’e yakın lokasyonlarda olması gerekir. Onlardan biri, hem Kandil’in uzantılarına yakın olması hem de Süleymaniye tarafında olmasından dolayı içinde bulunduğumuz Köysancak. Burası bir kasaba, ilçe. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin, KYB dediğimiz, kamuoyunda bilinen adıyla Talabani bölgesi. "