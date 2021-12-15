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Plastik poşet uygulamasın ardından 'depozito iade sistemi' başlıyor

15.12.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte Türkiye'de çevre kirliliğini azaltmak ve geri kazanımı teşvik amacıyla ücretli poşet uygulamasının ardından şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi uygulaması başlayacak. Depozito uygulamasının 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacak. Uygulama kapsamında kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.

Plastik poşet uygulamasın ardından 'depozito iade sistemi' başlıyor

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Üzerinde özel etiketler bulunan su, gazlı içecek, süt gibi ürünlere depozito ücreti ödenecek. Bu ambalajlar iade makinesine atılınca, atan kişinin hesabına puan ya da marketlerde indirim olarak yansıyacak.

Uygulamada ilk olarak 0.1 ile 3 litre aralığındaki metal, cam, plastik ve alüminyum ürünler sisteme dahil edilecek. Bu ürünlerde Depozito sistemine uyumlu özel etiketler bulunacak.

Firmalar önce sisteme kayıtlarını tamamlayacak, yılın ikinci yarısında da tüketiciler Türkiye genelinde 32 bin 157 mahallede aynı anda, depozito iade makinelerine kullandıkları ambalajları atarak puan toplamaya başlayacak. Uygulamanın öncelikle hangi içecek grubundan başlayacağına henüz karar verilmiş değil.

Bazı firmalar uygulamanın bir yıl ötelenmesini isterken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 Ocak 2022’den vazgeçmeyi düşünmüyor.

SİGARA İZMARİTİ BİLE

Ambalaj etiketlerinde görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen ‘depozitoludur’ ibaresi konularak, sisteme özgü barkodlar kullanılacak. Temizlik malzemeleri, tarım ürünlerinin kapları, 5’lik su şişeleri sonradan devreye girecek. Sisteme alışılınca kapsam sigara izmaritlerine kadar yaygınlaştırılacak.

Yetkililer, “Örneğin meşrubatta büyükler hazır olduğunda sistem başlayacak. Öncelikle ellerindeki ürünlerin bitirilip, sistemle uyumlu etiketli ürünleri piyasaya sürmeleri için kendilerine zaman tanınacak” dediler.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bi de yerlere çöp atanlara ceza uygulansa
almanya da yarım litrelik su şişesi 25 cent sayılıyor bizde sadece 3 kuruş

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