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Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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Devrim Karadağ

Son dakika haberi: "Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına" yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı. Plazalar başta olmak üzere dolandırıcılık olaylarına karışan çok sayıda çağrı merkezine eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığa, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda birimin katılımıyla, plazalar başta olmak üzere dolandırıcılık olaylarına karışan çok sayıda çağrı merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI

Söz konusu operasyonun detayları ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

174 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"'Uluslararası Yasa Dışı Forex Dolandırıcılığına' yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.

Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 1

İçişleri Bakanlığımız ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda;

25 ŞİRKETE BAĞLI 40 ÇAĞRI MERKEZİ VE FİNANS OFİSİ...

Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Ayrıca çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi.

Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 2

Bugün suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, mesai saatinin başlamasıyla birlikte çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

1,5 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞA, 80 ARACA VE 12 MÜLKE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 3

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 4

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Plazalar ve çağrı merkezlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var 5

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan elde edilen kazancın izini sürüyor; failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülmüştür.

MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda; söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.

Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dâhil ettiği; şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği; yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlenmiştir.

Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, MİT İstanbul Bölge Başkanlığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza, operasyona katılan Interpol birimlerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı hâline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Forex son dakika
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu içişleri ve adalet bakanı güzel çalışıyor inşallah birilerine de dokundu diye görevden almazlar bunlara tam yetki versen herhalde ortalığı temizlerler
bu kadar şeyleri el konulduysa bu kadar paramız varsa artık emeklilere ve işçilere %100 Hatta %200 zamlar enflasyonu da 7 lira 8 lira indirir bu bakan
dabi dabi ayni zekeriya oz gibi dimi
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