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PMI, 8 ayın zirvesinde

03.01.2025 11:57
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PMI, 8 ayın zirvesinde

  • Saat 10’da 2024 enflasyon verilerini öğreneceğiz. Hem kurum beklentileri hem de gelen İTO verisi ılımlı bir enflasyon alabileceğimiz yönünde. Beklentiler %1,60’lar seviyesinde konsolide oldu.

  • PMI, hala daralma bölgesinde olsa da son 8 ayın en iyi verisini aldık. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte, üretimdeki düşüş dokuz aylık dönemin en düşük seviyesine geriledi. Kasım ayında izlenen 10 sektörden 9’u üretimini yavaşlatırken, aralıkta bu sayı 7’ye indi.

  • Bloomberg News’in haberine göre BDDK, bankaların üst düzey yönetim kademelerine süre sınırı getiren bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, banka yönetiminde görev süreleri CEO ve yardımcıları için en fazla 10 sene ile; şube müdürleri içinse 4 yıl ile sınırlandırılacak.

  • Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının durması, doğal gaz kontratında yukarı yönlü baskıyı tetikledi. Avrupa'nın en derin doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF konratı 50 Euro’nun üstünü gördü.

Ajanda

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıklayacak.

2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistikleri ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

GDFHDH

TÜFE

2024 enflasyonu saat 10.00'da belli olacak. Yayın kuruluşlarının tahmini aylık enflasyonun %1,60’ar seviyesinde gelebileceği yönünde. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 geleceğini tahmin ediyor. CNBC-e’nin 26 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin enflasyon anketine göre, TÜFE’nin aralık ayında yüzde 1,67 artması, 2024'ü yüzde 45,23'le kapatması bekleniyor.

Elimizde İTO verisi var. İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı.

Genellikle İTO verileri TÜFE’nin üstünde açıklanıyor. Bu da kurum tahminlerini doğrular nitelikte. Enflasyonun beklentiler paralelinde gelmesi durumunda TÜFE hazirandan bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 2'nin altında artış gösterecek. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 artmıştı. Enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2,88 ve kasımda yüzde 2,24 artış kaydetti.

SANAD

PMI

PMI verileri son 8 ayın en yükseğinde geldi. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye İmalat PMI aralık ayında 49,1 olarak kaydedildi. Kasım ayında 48,3 olan PMI, eşik değer olan 50’nin altında kalarak sektörün daralma dönemini sürdürdüğünü gösterse de, yavaşlamanın ılımlı bir seviyeye gerilediğini işaret etti. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte, üretimdeki düşüş dokuz aylık dönemin en düşük seviyesine geriledi. Ancak yeni siparişlerdeki yavaşlama devam etti. Yeni siparişler, talep baskısı nedeniyle halen zayıf bir görünüm sergilese de, nisan ayından bu yana en düşük hızda gerileme kaydedildi.

İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, kasım ayında izlenen 10 sektörden 9’u üretimini yavaşlatırken, aralıkta bu sayı 7’ye indi. Üretimde en sert düşüş, giyim ve deri ürünleri sektöründe gerçekleşti. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda sektörlerinde üretim artışı devam etti. Yeni siparişlerde artış yalnızca bu iki sektörde gözlemlenirken, diğer sektörlerde, özellikle ana metal sanayi başta olmak üzere daralma sürdü. İstihdam artışı, gıda imalatçıları ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde kaydedildi. Giyim ve deri ürünleri sektöründe ise çalışan sayılarında belirgin bir azalma görüldü.

Atıştırmalıklar

  • Bloomberg News’in haberine göre, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların üst düzey yönetim kademelerine süre sınırı getiren bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, banka yönetiminde görev süreleri CEO ve yardımcıları için en fazla 10 sene ile; şube müdürleri içinse 4 yıl ile sınırlandırılacak. Eğer taslak yasalaşırsa, bankalar için uyum süreci Haziran 2025’te başlayacak. Taslağın nihai şekli, bankalardan gelecek geri bildirimlere göre belirlenecek.

  • Takasbank Çek Takas Sistemi’ne göre, Aralık ayında karşılıksız çek sayısı ve tutarında belirgin bir artış kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bir önceki ay 11.480 olan karşılıksız çek adedi, Aralık ayında %115,4 artışla 24.729’a yükseldi. Aynı dönemde karşılıksız çeklerin toplam tutarı ise 8,24 milyar TL’den 17,39 milyar TL’ye çıktı. Aralık ayında karşılıksız çek tutarının toplam ibraz edilen çek tutarına oranı %2,7 oldu. Bu oran, 2019 Eylül’den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

  • Rusya’nın, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıklaması, Avrupa’nın enerji arz güvenliği ve yeni rota arayışlarını gündeme taşıdı. Bu gelişme, Türkiye’nin Rus gazı için alternatif bir güzergah olabileceği ihtimalini tartışmaya açtı. Enerji uzmanı ve eski BOTAŞGaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, “TürkAkım 2 hattı halihazırda tam kapasite çalışıyor. Ukrayna’daki miktarı Türkiye üzerinden ikame etmenin imkanı yok." dedi.

  • Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatının durması, doğal gaz kontratında yukarı yönlü baskıyı tetikledi. Avrupa'nın en derin doğalgaz ticaret merkezi olan Hollanda merkezli TTF konratı 50 Euro’nun üstünü gördü. Avrupa Birliği’ndeki doğalgaz depolarının doluluk oranı %72 seviyesinde. Bu oran, savaş öncesi ortalamalara göre iyi olsa da savaş sonrası Avrupa’nın hedeflerine oranla düşük.

  • Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2024 yılında 1,78 milyon araç teslim ederek, analistlerin 1,8 milyonluk tahminlerinin ve 2023’teki 1,8 milyonluk teslimat rakamının gerisinde kaldı. Bu, Tesla için yıllık bazda ilk satış düşüşü olarak kaydedildi. Tesla'nın 2024'te yaşadığı teslimat düşüşü, sektörde artan rekabet, talep zayıflığı ve küresel ekonomik koşulların şirketi olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.

  • S&P Global’in açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi’nin imalat sanayi PMI, Aralık ayında 45,1 puana gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş, kasım ayında kaydedilen 45,2 puanın da altına inerek bölgedeki imalat sektöründe devam eden zayıflamayı işaret etti.Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor. Bu durum, bölgenin imalat sektöründe daralma eğiliminin kalıcı hale geldiğini gösteriyor.
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