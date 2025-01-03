PMI, 8 ayın zirvesinde

Saat 10’da 2024 enflasyon verilerini öğreneceğiz. Hem kurum beklentileri hem de gelen İTO verisi ılımlı bir enflasyon alabileceğimiz yönünde. Beklentiler %1,60’lar seviyesinde konsolide oldu.
PMI, hala daralma bölgesinde olsa da son 8 ayın en iyi verisini aldık. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte, üretimdeki düşüş dokuz aylık dönemin en düşük seviyesine geriledi. Kasım ayında izlenen 10 sektörden 9’u üretimini yavaşlatırken, aralıkta bu sayı 7’ye indi.
Bloomberg News’in haberine göre BDDK, bankaların üst düzey yönetim kademelerine süre sınırı getiren bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, banka yönetiminde görev süreleri CEO ve yardımcıları için en fazla 10 sene ile; şube müdürleri içinse 4 yıl ile sınırlandırılacak.
Ajanda
1- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi enflasyon rakamlarını açıklayacak.
2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistikleri ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.
3 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
TÜFE
2024 enflasyonu saat 10.00'da belli olacak. Yayın kuruluşlarının tahmini aylık enflasyonun %1,60’ar seviyesinde gelebileceği yönünde. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 geleceğini tahmin ediyor. CNBC-e’nin 26 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin enflasyon anketine göre, TÜFE’nin aralık ayında yüzde 1,67 artması, 2024'ü yüzde 45,23'le kapatması bekleniyor.
Elimizde İTO verisi var. İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı.
Genellikle İTO verileri TÜFE’nin üstünde açıklanıyor. Bu da kurum tahminlerini doğrular nitelikte. Enflasyonun beklentiler paralelinde gelmesi durumunda TÜFE hazirandan bu yana ilk kez aylık bazda yüzde 2'nin altında artış gösterecek. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 artmıştı. Enflasyon temmuzda yüzde 3,23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2,88 ve kasımda yüzde 2,24 artış kaydetti.
PMI
PMI verileri son 8 ayın en yükseğinde geldi. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye İmalat PMI aralık ayında 49,1 olarak kaydedildi. Kasım ayında 48,3 olan PMI, eşik değer olan 50’nin altında kalarak sektörün daralma dönemini sürdürdüğünü gösterse de, yavaşlamanın ılımlı bir seviyeye gerilediğini işaret etti. Talepteki nispi iyileşme sinyalleriyle birlikte, üretimdeki düşüş dokuz aylık dönemin en düşük seviyesine geriledi. Ancak yeni siparişlerdeki yavaşlama devam etti. Yeni siparişler, talep baskısı nedeniyle halen zayıf bir görünüm sergilese de, nisan ayından bu yana en düşük hızda gerileme kaydedildi.
İSO Türkiye Sektörel PMI raporuna göre, kasım ayında izlenen 10 sektörden 9’u üretimini yavaşlatırken, aralıkta bu sayı 7’ye indi. Üretimde en sert düşüş, giyim ve deri ürünleri sektöründe gerçekleşti. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri ile gıda sektörlerinde üretim artışı devam etti. Yeni siparişlerde artış yalnızca bu iki sektörde gözlemlenirken, diğer sektörlerde, özellikle ana metal sanayi başta olmak üzere daralma sürdü. İstihdam artışı, gıda imalatçıları ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde kaydedildi. Giyim ve deri ürünleri sektöründe ise çalışan sayılarında belirgin bir azalma görüldü.
Atıştırmalıklar
Bloomberg News’in haberine göre, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların üst düzey yönetim kademelerine süre sınırı getiren bir taslak üzerinde çalışıyor. Taslağa göre, banka yönetiminde görev süreleri CEO ve yardımcıları için en fazla 10 sene ile; şube müdürleri içinse 4 yıl ile sınırlandırılacak. Eğer taslak yasalaşırsa, bankalar için uyum süreci Haziran 2025’te başlayacak. Taslağın nihai şekli, bankalardan gelecek geri bildirimlere göre belirlenecek.
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