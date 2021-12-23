Polis, asker, doktor, hemşire ve memur maaşları ne kadar olacak? 2022 memur maaşı zammı oranı!

Memurların 2022 yılı Temmuz ayı zam oranı merak ediliyor. TÜİK'in yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli olmuştu. Peki polis, asker, doktor, hemşire ve memur maaşları ne kadar olacak?

POLİS, ASKER, DOKTOR, HEMŞİRE, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2021 Temmuz ayı zam oranı geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükselmişti.

TÜİK yılın ilk yarısını kapsayan enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Bu sene için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti. Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış olacağı öngörülmüştü.

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşmişti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ek yüzde 5,45 artışla beraber kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış uygulanmıştı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL'den 4 bin 881 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 TL'den 3 bin 276 TL'ye yükselmişti.

Memur zamlarının yeni oranları henüz belli olmuş değil. Ancak yeni sene yaklaşırken yakın süreçte oranların da belli olması bekleniyor.

İşte Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aldığı güncel ve net görev aylığı:







