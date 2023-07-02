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POLİS MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz zammı sonrası en düşük polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasında

02.07.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı polisleri de etkileyecek. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Temmuz zammı ile 2023 polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL? En düşük polis maaşı ne kadar olacak?

POLİS MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz zammı sonrası en düşük polis maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasında

Polis maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Memur maaşlarına yapılacak zam doğrultusunda artış gösterecek polis maaşının ne kadar olacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte, polis maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler...

EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

En düşük polis maaşı Temmuz ayında belli olacak. polis maaşları memur maaş zammı oranında artış gösterecek. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasını 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapacak.

Polis maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Polis maaşları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçmesi bekleniyor.

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

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