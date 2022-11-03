Polis, mühendis, öğretmen, avukat... Milyonların beklediği memur maaşı zam oranları belli oldu! İşte tablo tablo zam listesi

Son dakika haberi… Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ekim ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.
MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124
VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318
MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646
HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094
PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393
İMAM HATİP – 7.476 – 8.361
AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361