Son dakika haberi: Ekim 2022 enflasyon rakamları belli oldu: Memur, emekli maaşı, asgari ücret... Herkes bu açıklamayı bekliyordu! 4A, 4B, 4C için 4 aylık fark netleşti...

Son dakika… Memur zammı, emekli maaşı ve asgari ücret için hesaplar netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2022 enflasyon rakamlarını duyurdu. Milyonlarca kişi TÜİK’in açıklamasıyla SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı mensupları yeni zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Enflasyon farkı ile yeni zam oranları belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ile memur maaşları ne olacak? Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte Ekim 2022 enflasyon rakamları ve haberin detayları…

SON DAKİKA: TÜİK EKİM 2022 ENFLASYONUNU AÇIKLADI

TÜİK’in 2022 Ekim ayı için enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3.22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68.09'dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı. Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 7.83 artarken, yıllık yüzde 151,50'den yüzde 157.69'a yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmiş oldu. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın asgari ücrete eşitlenmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. İlk 4 aylık rakamlar ise netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 10,84 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı oranı ise 11,84 oldu.

Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.223 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.524 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.425 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.947 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.931 TL

ASGARİ ÜCRET DE NETLEŞİYOR

2022 Ocak ayı için 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete Temmuz ayında ikinci bir zam yapılarak net 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında yeniden toplanacak. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi beklenirken bu rakamın 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.



